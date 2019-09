Will Smith a Szent István-bazilika előtt koncertezik

Koncertet ad Will Smith hollywoodi filmsztár szerda este Budapesten, a Szent István-bazilika előtt – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség az MTI-vel.

A közlemény felidézi, hogy a részben a magyar fővárosban forgatott Gemini Man című film főszereplője, Will Smith, valamint a film rendezője, Ang Lee és producerei, Jerry Bruckheimer és David Ellison szeptember végén visszatérnek Budapestre a film megjelenése alkalmából.

Will Smith koncertje 21 órakor kezdődik a Szent István-bazilika előtt.

Will Smith nemcsak színészként, hanem zenei előadóként is hírnevet szerzett, a DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince formáció tagjaként 1988-ban Grammy-díjat kapott rap kategóriában. Az 1990-es évek második felében Smith egymás után jelenttette meg dalait, például az azonos című film betétdalát, a Men in Blacket.

A címlapfotó illusztráció.