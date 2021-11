Újraélesztettek egy nőt a budapesti plázában

Megosztás Tweet



Futás után, egy frissítőre ült be barátnőjével a Westend egyik kávézójába az a 45 év körüli nő, aki minden előzetes panasz nélkül esett össze tegnap.

A rosszullétnek szemtanúja volt egy szabadnapos orvos és egy tanuló mentőápoló is, akik rögtön a nő segítségére siettek és értesítették a mentőket – olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Megvizsgálták a beteget, akinél nem tapasztaltak légzést, így azonnal megkezdték az újraélesztést. Az életmentéshez a bevásárlóközpont elsősegélynyújtója is pillanatokon belül csatlakozott és együtt, több sokkot is leadtak a kihelyezett defibrillátorral.







„Bajtársaink gyorsan átvették és emelt szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően, a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. ” – írták.