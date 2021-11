Pali bácsinak esélye sem volt, a veje brutálisan erős fagyállóval mérgezte meg

Megosztás Tweet



Egy agrármérnök két évig tervezgette, hogyan ölje meg az apósát. Sőt, akkor sem tett le szándékáról, amikor az első kísérletét túlélte az idős áldozat – hangzott el a Duna Televízió Kékfény című műsorában. Végül ajándék sörnek álcázott fagyállóval mérgezte meg felesége apját. A férfi eltökéltségén túl az indítéka is meghökkentő, csak azért ölt, mert megvetette apósa életmódját.



„Utólag is boldog születésnapot kívánunk. Fogadd sok szeretettel! Jóska és Miska.”

Megszólítással együtt négysoros jókívánság. Kézzel írta a szerző hol kis, hol nagy, hol írott, hol nyomtatott betűkkel egy sárga cetlire, ez volt a kísérő lap egy sörösflaskán. Az üzenet most fontos bizonyíték. Az ajándék ital csak csali volt. Tömény méreg sör helyett – egy alkoholistának. Az ünnepeltet azóta gyászolják. A tettes ölni akart, ezt mondja az alezredes, Tóth Csaba bűnügyi osztályvezető.

A kórház illetékesei szeptember 14-én hívták a rendőrséget, hogy egy 62 éves beteg gyanús mérgezéssel került hozzájuk.

Az első hivatalos gyanú csak gondatlanság és testi sértés. Az áldozat felesége elmesélte a nyomozóknak, hogy egy nappal korábban betoppant a veje hozzájuk, kezében egy ajándékcsomaggal, amiről azt mondta, a házban találta, a postaládánál, ő csak felhozta az apósának és átadta neki. A rendőrök nagy erőkkel kezdték el keresni Jóskát és Miskát, a két feladót. Lejárták az összes kocsmát, ahová Pali bácsi járt, hátha ivócimborákról van szó. Az áldozat egy nemrég felszámolt lámpagyárban dolgozott évtizedekig a nyugdíj előtt. Felkutatták a művezetőket, az egykori kollégákat, a felszámolóbiztostól is kaptak egy listát Jóska és Miska nevű alkalmazottakról, de minden hiába.

A rendőrség tudta, hogy minden körülmény arra utal, hogy valami nem stimmel ebben a történetben. Felvetődött, hogy nem gondatlanság, hanem szándékosság állhat a háttérben, és akár a családnak az érintettsége.

A helyszínelők kifejezetten olyan pontokon kerestek DNS-mintát, ahol csak a tettes hagyhatott nyomot

A szándékos mérgezés gyanúját erősítette meg az első szakértői vélemény is. A vegyészek ugyanis egyértelművé tették, fagyálló van a sörös üvegben, méghozzá tiszta fagyálló.

Az áldozat éjszaka olyan állapotba került, hogy reggel eszméletlen állapotban vitték kórházba.

A rendőrök lefoglalták a sörös üveget, az üdvözlő lapot, a csomagolást. Az ujjnyom- és a genetikai szakértő három ember mintáját találta meg rajtuk, az áldozatét, a feleségét és a vőét.

A helyszínelők kifejezetten olyan pontokon kerestek DNS-mintát, ahol csak a tettes hagyhatott nyomot. Például ahol le kell húzni a ragasztószalagot, ahol elszakította, ahol rásimította azt a palackra. Közben nyelvészszakértő vizsgálta a cetli négy sorát.

Szándékosan torzított írással készült, és bár többes számban íródott, de a nyelvész szerint egyértelműen egy személy írta.

Már egyetlen sorból is lehet következtetéseket levonni

Balázs Géza az ország négy igazságügyi nyelvész szakértőjének egyike. Azt mondja, mindenki sajátosan építi fel például a mondatszerkezetét, a nyelvi szabályrendszerét. Olyan ez, mint egy aláírás, benne van az alkotó személyisége is. Már egyetlen sorból is le lehet vonni következtetéseket, de minél hosszabb a szöveg, annál több nyomozói kérdésre tud választ adni a nyelvész.

A szakértő azt mondja, a legizgalmasabb feladat annak megállapítása, hogy férfi vagy nő a szerző. A nők általában sokkal több és jóval durvább jelzőt használnak, mondjuk egy névtelen zaklatólevélben. Viszont az elmúlt 20–30 évben összecsúsztak a nemi szerepek és ezért a kommunikációs formák is. Nagyobb biztonsággal tudják megállapítani, hogy 20–30, 40–50, netán 50–60 éves személy írta vagy mondta a szöveget. Egy szempont vizsgálata félrevihet, 10–15 már biztos támpont. Például meg tudják mondani, hogy az ismeretlen érintett az ügyben, vagy csak külső információi vannak. Hogy saját magától vetette papírra a sorait, mondjuk egy beismerő vallomást a börtönben, vagy diktálták azt neki. A nyelvészek mindig csak valószínűséget mernek kijelenteni, nyomozási irányokat jelölnek ki.

Megtalálták a bizonyítékokat, a vő megbukott a poligráfon

Kórházba kerülése után 12 nappal végzett a fagyálló Pali bácsival. A halál oka mérgezés, vagyis már gyilkosság miatt nyomoztak a rendőrök. A nyelvész, a DNS, az ujjnyom és vegyészszakértői vélemények alapján akkor már két főre szűkítették a gyanúsítottak körét: a vő vagy a feleség a tettes. A nyomozók ugyanarra az időpontra behívták őket hazugságvizsgálatra, közben házkutatást tartottak az otthonaikban. A vő szentesi házában minden létező tárgyi bizonyítékot megtaláltak. A fagyállóból maradt nála, megkerült a toll és a jegyzettömb is.

A vő a tárgyi bizonyítékok megtalálásával egy időben megbukott a poligráfon is. Szembesítették a házkutatás eredményével, a többi bizonyítékkal, ami mind ellene szólt, és ekkor összeomlott. Minden részletet elmesélt a rendőröknek. Azt is, hogy miért mérgezte meg az apósát. Pusztán azért, mert alkoholista, és olyan az életmódja is, a saját szavaival egy lumpen, amit ő képtelen elviselni, mivel az egyik szülője is alkoholbeteg volt, és ez kicsi kora óta rányomta a bélyegét az egész életére.

Azt gondolta magáról, hogy neki az egész családot vinnie kellett a hátán, úgy gondolta, hogy a családot meg kell szabadítani ettől a tehertől.

Ez az indíték már csak azért is furcsán hangzik, mert a vőnek nem kellett napi szinten elviselni az apósát, nem egy házban, mégcsak nem is egy városban élt tettes és áldozat. Az egyik Szentesen, a másik Szarvason. Adódtak köztük konfliktusok persze, volt, hogy sokáig nem beszéltek egymással, aztán látszólag kibékültek egymással.

Két évig agyalt az ölés részletein

Vallomása szerint 2019-ben döntötte el azt egy összeveszést követően, hogy elég volt, ő megszabadul az apósától.

A vő több mint két éven át folyamatosan agyalt az ölés részletein. Nem akart lebukni, de nem is tágított, nem gondolta meg magát közben. Tudta, hogy az apósa nem tud ellenállni, ha alkoholt kap, megissza majd. Eldöntötte, halálos mérget itat meg vele. Már februárban is próbálkozott ezzel. Akkor gyakorlatilag lemásolta az őszi akcióját. Direkt ezért vett egy üveg pálinkát, abba gyomirtót öntött. Ugyanúgy becsomagolta, ugyanúgy cetlit rakott rá, hasonló üzenetet írt, csak akkor épp névnapi üdvözletet. Viszont akkor még nem járt sikerrel. Lényegében semmi baja nem esett senkinek. A civilben környezetvédelmi és agrármérnök vő nem adta fel. Hét hónappal később ismét eljátszotta ugyanazt, immár tömény fagyállóval.

Pali bácsinak esélye sem volt, a veje brutálisan erős fagyállóval mérgezte meg. Olyannal, ami mínusz 72 fokig véd, általában mozdonyoknál használják. A rendőrök még vizsgálják, hogy más is ivott-e a férfi két próbálkozásánál a szerekből. Ha igen, akkor több embert veszélyeztetett, és az már egy másik minősítő körülmény lehet a mostani aljas indokból és előre kitervelt emberölés mellett.

Kékfény hétfő 20.25-től a Dunán!