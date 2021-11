Feldarabolták és hűtőbe rejtették a Tinderen megismert áldozatukat

Bűnösnek találta a nebraskai bíróság Bailey Boswellt és Aubrey Trailt a 24 éves Sydney Loofe meggyilkolásának ügyében. A két férfi 2017-ben követte el az irtózatos tettet: áldozatukat a Tinderen cserkészték be – közölte a Daily Star.

Loofe kétszer találkozott meghívóival, a második alkalmat viszont már nem élte túl, ugyanis amikor megtudta, hogy Boswell és Trail milyen romlott játékot űz, azonnal menekülni próbált. Az elkövetők azonban ezt nem hagyhatták, ugyanis féltek, hogy ha megszökik, titkuk kitudódik.

Boswellék ezért inkább kivégezték a lányt, majd annak holttestét 14 darabra szeletelték és egy hűtőszekrénybe rejtették, nem sokkal később pedig egy szemeteszsákba csomagolva a nebraskai Lincoln határától távol kihajították a szabadba. Loofe eltűnését két nappal a halála után jelentették be, miután nem jelent meg a munkahelyén.

A gyilkosokra nemsokára lecsaptak a hatóságok, és amikor már nagyon szorult a hurok körülöttük, Trail azt hazudta, hogy Loofe közösülés közben fulladt meg. A nyomozás alatt előkerült bizonyítékok vizsgálata során azonban a rendőrök rájöttek, hogy az elkövetők nem mondanak igazat. Trail és Boswell tárgyalása 2019-ben zajlott, amelyen Trail megpróbálta megölni magát, mialatt társa ártatlanságát próbálta bizonygatni a bíráknak.

Aubrey Trail is in the Saline County Courtroom, waiting to find out if he will live or die for killing 24-year-old Sydney Loofe in 2017. pic.twitter.com/mb1nU6oKqY

