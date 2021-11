A kézjel, ami megmentette egy elrabolt lány életét

A Signal for Help egy nemzetközi segélykérő jelzés, ami arra szolgál, hogy a kiszolgáltatott, bajba került emberek akár némán is jelezni tudják, hogy veszélyben vannak. A jelet a Canadian Women’s Foundation női szervezet találta ki bő egy évvel ezelőtt, mert a koronavírus okozta bezártságban világszerte megnőtt a családon belüli erőszakos esetek száma. A néma kézjel azóta gyorsan terjed a TikTokon, legutóbb egy eltűnt fiatal lány menekült meg használatával.