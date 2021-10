Elítélték Szilvásy Istvánt, Gyurcsány volt titokminiszterének testvérét

Megosztás Tweet



Hűtlen kezelés miatt harmadfokon, jogerős ítélettel pénzbüntetésre ítélték a napokban az Állami Egészségügyi Központ – jelenleg Honvédkórház – volt főigazgatóját, Szilvásy Istvánt, aki a Gyurcsány-kormány egykori titokminiszterének, Szilvásy Györgynek a testvére – adta hírül a Magyar Nemzet. A vádlott színlelt foglalkoztatással főorvosi beosztásba nevezte ki és ezzel kétmillió forinttal gazdagította vádlott-társát az el sem végzett munkáért. Az ügyészség súlyosabb büntetéseket kér.

Hűtlen kezelés és egyéb gazdasági vétségek gyanújával Hende Csaba honvédelmi miniszter büntetőfeljelentést kezdeményezett Szilvásy István ellen 2012 nyarán. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség 2013 őszén emelt vádat az Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatója, nyugalmazott határőr tábornok és két társa ellen, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt.

Az elsőrendű vádlott testvére, Szilvásy György a Gyurcsány-kormány idején polgári titkosszolgálatokat irányító miniszter volt.

Gyurcsány Ferenc és Szilvásy György az Országgyűlésben (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Első fokon 2019-ben mindhárom vádlottat felmentették, majd a másodfokon eljáró bíróság 2020 októberében az elsőrendű és a harmadrendű vádlottat, aki az egyik belgyógyászati osztály volt főorvosa, bűnösnek mondták ki folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében.

A vádirat szerint Szilvásy István a kórház főigazgatójaként 2007 októberében fiktív megbízási szerződést kötött egy tanácsadó céggel, majd 2008 februárjában színlelt foglalkoztatással, főorvosként alkalmazta harmadrendű vádlottat.

A férfi 2008 februárja és októbere között több mint kétmillió forint fizetést vehetett fel, miközben a kinevezési okmányában meghatározott feladatait nem teljesítette, „be sem járt a kórházba”. A volt főigazgatót 400 ezer, az egykori főorvost 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.

Az egykori főigazgató 2007-ben egy külső vállalkozást bízott meg az intézmény személyi állományával kapcsolatos bér- és pótlékdíjak kifizetésének szakértői felülvizsgálatára, a gazdálkodás-fejlesztés felülvizsgálatára, holott e feladatokat az Állami Egészségügyi Központ gazdasági igazgatója és a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi szervek gazdálkodását támogató szervezeti egységei is végre tudták volna hajtani – állt az ítéletben.

A külső vállalkozás a szerződésben meghatározott feladatokat maradéktalanul nem teljesítette, ennek ellenére 3,6 millió forint jogosulatlan kifizetése iránt intézkedett az elsőrendű vádlott.

Az ügyészség most is súlyosítást kért, álláspontja szerint Szilvásy István esetében felfüggesztett szabadságvesztés, a volt főorvoséban nagyobb pénzbüntetés lenne indokolt, míg a védők túlzónak tartották a pénzbüntetést is, és felmentésért fellebbeztek.

A Fővárosi Ítélőtábla a napokban kihirdetett, jogerős harmadfokú ítéletével a harmadik rendű vádlottat bűncselekmény hiányában felmentette a vád alól, Szilvásy Istvánt pedig 300 napi tétel, napi tételenként 1000 forint pénzbüntetésre ítélte - írja a Magyar Nemzet.

A Szilvásy testvérek legfiatalabb tagja sem ismeretlen a magyar sajtó híradásaiból:

Szilvásy György és Szilvásy István öccse, Szilvásy Péter 2006-ban hozta létre a Kormányzati Tanácsadó Jósdát, egy civil szervezetet, hogy a „parapszichológia és egyéb egzaktabb tudományok igénybevételével segítsék a kormány működését”.

A köztudatba a Jósda a halálos augusztus 20-i vihar kapcsán készült elemzéssel robbant be. A vegyész végzettségű, magát kommunistának valló Szilvásy Péter egy többek között okkult tudományokkal foglalkozó vállalkozást is vezetett, amely a Lélekkutató Intézetet foglalja magába.

