Nemcsak az öltözőben, a férfi mosdóban is készítettek illegális felvételeket a gyerekekről

Nemcsak az öltözőben, hanem a férfi mosdóban is készítettek illegális felvételeket a gyerekekről az egyik pestszentlőrinci sportközpontban – tudja az M1. Néhány napja derült ki, hogy embereket figyelhettek meg egy XVIII. kerületi uszoda öltözőjében, vagyis olyan helyen, ahol meztelenül is tartózkodnak sportolók. A rendőrség nyomoz, a kukkoló akár három évet is kaphat – derül ki az M1 Híradójából.