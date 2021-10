A kábítószeriparban is vannak jó szamaritánusok

Megosztás Tweet



Egy aranykalászos gazdát is gyanúsítanak egy rácalmási birtokon termelt kábítószerügy felderítése után a rendőrök – derült ki a rendőrség honlapjáról. A két gyanúsított szokatlan áron, szokatlan minőségben kínálta az árut.

Fotó: Police.hu

A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai még 2019 februárjában ütöttek rajta egy helyi ingatlanon, ahol információik alapján kannabiszt termesztenek. Az információ jónak bizonyult, mert a nyomozók bruttó 2407 gramm kábítószergyanús növényi származékot, digitális mérleget, valamint több mint egymillió forintot találtak. A rendőrök elfogtak egy 36 éves, botanikus végzettségű férfit, aki részletesen vallott, mindent beismert. A másik gyanúsított, egy 59 éves aranykalászos mezőgazdász, akinek rácalmási telkén is találtak „füvet”, a terhére rótt bűncselekményt tagadta, ennek ellenére a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Hangsúlyozta, hogy nem volt tudomása arról, hogy ingatlanján kábítószer-termesztés folyik – olvasható a rendőrségi beszámolóban.

A 36 éves botanikus, aki a szakértelem tudományos részét is vitte a vállalkozásba, elmondta, hogy előzetesen leosztották a termesztésben betöltött szerepeket: ő vitte növénytanban jártasságát, partnere biztosította a helyszínt. A magokat pedig külföldről hozták társa kocsijával.

A nyomozók látókörébe került mezőgazdász rácalmási házában 36 tő kifejlett, 15 levágott, szárított kannabiszt, 9 tő csemetét, valamint a termesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.

A rendőrségi vegyész szakértő megvizsgálta a két helyszínen lefoglalt anyagok THC-tartalmát, ami összességében 457 gramm volt.

A THC-tartalom alapján a csekély mennyiség 6 grammig terjed, és a megállapított érték a sokszorosa volt.

Vagyis ez alapot adhatott a büntetőeljárás megindítására, amelyet – több mint két év után – nemrégiben zártak le.

Az ügyben a kereskedés tényét is sikerült alátámasztani, sőt azt is megállapították, hogy az extra jó minőségű anyagot a szokásos feketepiaci árnál jóval alacsonyabb összegért kínálták a vevőknek, vagyis 2000–2500 forint helyett 1400 forintért. A botanikus férfi az olcsóságra adott magyarázata szerint: „Én úgy gondoltam, hogy legyen jó mindenkinek, meg annak is, aki megveszi” – írta a Police.hu.

A Szentendrei Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya a két férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást befejezte, az ügy iratait az ügyészségnek átadta.

