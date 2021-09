Ittasan, jogsi nélkül vezette a forgalomból kivont autót

Megosztás Tweet



A váci rendőrök előállították azt a férfit és társát, akik úgy vettek részt a közúti közlekedésben, hogy jogosítványuk nem volt, az autó ki volt vonva a forgalomból, és a szonda is mindkettejük esetében pozitív értéket mutatott.

A járőrök 2021. szeptember 4-én éjjel Vácon intettek le egy járművezetőt. A 47 éves férfi szemmel láthatóan alkoholt fogyasztott, fújatták is vele a szondát. A műszer igazolta a rendőrök gyanúját, pozitív értéket mutatott, továbbá kiderült, hogy a férfinek jogosítványa nincs, a kocsija pedig ki van vonva a forgalomból. A rendőrök G. Zsolttal mintavételre indultak a kapitányságra, amikor látták, hogy a férfi utastársára, az 50 éves Cs. Attila a leparkoltatott kocsiba pattan, és elindul a rendőrautó után – írták a police.hu oldalán.

Mivel az intézkedés alkalmával feltűnt a zsaruknak, hogy nem csak a sofőr, de utastársa is fogyaszthatott jócskán, azonnal megállították és őt is igazoltatták, szondáztatták a rendőrök. Cs. Attila esetében is egyenes út vezetett az előállításhoz, azt a tényt nem elhanyagolva, hogy vezetői engedéllyel ő sem rendelkezett.

A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a két férfival szemben járművezetés ittas állapotban vétségének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak, továbbá szabálysértési feljelentést tettek engedély nélküli vezetés, és forgalomból kivont járművel a közúti forgalomban való közlekedés elkövetése miatt.

A címlapfotó illusztráció.