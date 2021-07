Néma segélykiáltás bevezetésén dolgozik a rendőrség

Az úgynevezett néma segélykiáltás, a nemzetközi szinten Signal for Help néven ismert segítségkérő mozdulatsor bevezetésén dolgozik a rendőrség, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek némán is tudjanak jelezni, segítséget kérni – mondta az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály Közterületi Őrszolgálati Osztály kiemelt főreferense szerda délelőtt a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón.