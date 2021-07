Képzett „szakértők” valóban megérzik a pénz szagát

Megosztás Tweet



Cyant a 2 éves belga juhászkutya nemcsak a forint és euró bankókat képes bárhol kiszagolni, de papír alapú okiratokat is megtalál. Tevékenységével elsősorban a vagyonvisszaszerzésnél tudja a felderítések hatékonyságát támogatni, például amikor kábítószert keres, egyúttal a rejtett készpénz felkutatása is folyik.

Cyant és még két társát Lupát és Biankát Ausztriában képezték ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi technikai főosztály részére.

Tevékenységükkel elsősorban a vagyonvisszaszerzésnél tudják a felderítések hatékonyságát támogatni, például amikor kábítószert keresnek, egyúttal a rejtett készpénz felkutatása is folyik

– mondta Kreitz Zsuzsanna rendőr alezredes a főosztály vezetője. Olyan esetben is alkalmazzák őket, amikor a gyanúsított elrejti a személyes okmányait a hatóságok elől. A kutya orra sokkal hamarabb a nyomára bukkan, mintha a rendőröknek kéne átnézniük mindent aprólékosan.

Eddig három négylábú vett részt a képzésen, Bianka ötéves, négy esztendeje szolgál a rendőrségen. Lupa kétéves, az ő képzése jelenleg is tart, bankjegy- és okmánykereső, valamint emellett tetemkereső is lesz. Bianka az egyetlen olyan rendőrkutya, akit három területre is kiképeztek, ő kábítószer-kereső, nyomkövető, valamint bankjegy- és okmánykereső is – olvasható a Magyar rendőrség Facebook oldalán.

Tanításuk még 2020 januárjában kezdődött Ausztriában, amelyen Kovács Róbert és Suszter Ferenc alezredesek vettek részt. Mindkettőjük elismert szakember, külföldön a módszereiket is átvették az oktatásba.

Kovács Róbert alezredes, aki Kántor-könyveken nőtt fel és Csupatit személyesen is ismerte, 1996-óta foglalkozik nyomkövető és szagazonosító kutyákkal. Azt mondja: a módszer, amivel a bankjegy- és okmánykereső kutyákat képzik, nagyon hasonló ahhoz, ahogy a kábítószer-kereső állatokat oktatják. Képzésnél a passzív módú jelzést használják, amikor is a kutyák úgy jelzik a keresett anyag jelenlétét, hogy maga a keresett bizonyíték nem sérül meg, mivel az orrukkal csak rámutatnak és úgy jeleznek (hasonlóan a robbanószer-kereső kutyákhoz). Így nem kell attól félni, hogy kárt okoz vagy esetleg megsemmisíti a leendő bizonyítékot.

Cyan, Bianka és Lupa felkészítése igen hosszú volt. Az első alkalmat követően az osztrák kollégákkal szorosan tartva a kapcsolatot már itthon zajlott a képzés, egészen szeptemberig. Végül egy kéthetes szigorú ausztriai felkészítést követően kiváló minősítéssel végeztek a kemény vizsgán.

Mindhárman voltak már éles bevetésen is. Általában összetett feladatokra használják őket

– fedett fel még néhány információt Kovács Róbert alezredes. Egy bevetésen kábítószert és értéket kellett keresniük, a kutyák jeleztek is két páncélszekrénynél, azonban a széfekben már nem találtak a rendőrök semmit, üres volt mindkettő. Később viszont észrevették a pénzt egy zacskóban, amit a páncélszekrény és a fal mellé szorítottak be.