Akik beépülnek az internet sötét bugyraiba: „Sosem szivároghat ki információ, mert az azt jelentené, hogy valahol hibáztunk”

Pedofília, emberkereskedelem, drogok, átverések az interneten – a kibernyomozók tisztítják meg a darkwebet, azaz az internet sötét oldalát a bűnözőktől. De vajon hogyan? A hirado.hu-nak Halász Viktor rendőr százados, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának vezetője adott interjút.

– Milyen módon szakosodik egy rendőrtiszt internetes bűncselekményekre? Hogyan válik kibernyomozóvá?

– Folyamatos önképzéssel. Ritka az olyan eset, amikor például egy végzett nyomozó végzett informatikus is egyben, de sok nyomozónak van egyébként érzéke az informatikához, értenek például a weboldalszerkesztéshez vagy az adatelemzéshez. Ez már egy jó alap, hogy megfelelő embereket találjunk, belső képzésekkel pedig egy nagyon jó szintet el lehet érni. Háromhavonta például rendszeres országos képzéseink is vannak, amelyek keretében már több száz kollégának tudtuk hatékonyan átadni a kiberbűncselekmények felderítéséhez szükséges tudást. Az informatika területén legképzettebb kollégákat pedig mindig igyekszünk kiválogatni, hogy a KR Nemzeti Nyomozó Iroda munkáját segítsék.

Halász Viktor rendőr százados

– Nem lehet könnyű a munkájuk, hisz olyan tartalommal is találkoznak a darkweben, ami megrázó és sokakat mentálisan is megviselhet.

– Ezen az osztályon nem engedhetjük meg az erős érzelmi megingást. Csapatunk tagjai érzelmileg stabilak tudnak maradni, ez a saját belső és külföldi képzési technikáknak köszönhető. Mivel egy gyemekpornográfia miatt indult ügy kapcsán például akár több ezer fotó átvizsgálása szükséges, ami mentálisan megterhelő lehet, odafigyelünk arra, hogy kollégáink mikor tartsanak szünetet. Természetesen fontos, hogy a kollégák mentálisan mindig jó állapotban legyenek. Mindenkinek más vált be, hogy mivel tudja a feszített tempót ellensúlyozni, milyen más jellegű feladatokkal tereli el a gondolatait. Az újoncokat már toborzáskor figyelmeztetjük arra, mivel kell szembenézzenek. Megmondom őszintén, találkoztam olyan megrázó bizonyítékokkal is, amelyek bennem is hagytak nyomot, idővel azonban hozzászokik az ember. A tudat, hogy az elkövetőket rács mögé juttatjuk, nagyon motiváló tud lenni.

– Magyarországon hány aktív felhasználója lehet a darkwebnek, és főként milyen céllal látogatják a különböző felszín alatti site-okat?

– Erről nincs hivatalos statisztika. A darkweb anonimitásának pont az a lényege, hogy semmit se lehessen számokban kifejezni. Különböző kutatások azért megpróbálnak becslésekbe bocsátkozni, adatokat összegyűjteni. A legfrissebbek alapján világszinten több, mint 2,5 millió emberről beszélhetünk. Magyarországon is többen használják a sötét webet, a saját becsléseim alapján mindenképpen több ezer emberről beszélünk. Általánosan természetesen nem jelenthető ki, hogy aki a sötét weben mozog, automatikusan bűnöző, de aki sok időt tölt a sötét weben, jó eséllyel valamilyen illegális céllal teszi azt. Magyarországon legtöbbször gyermekpornográfia miatt kerülnek a látókörünkbe a felhasználók, de számtalan más bűncselekmény miatt is kellett már nyomoznunk ezeken a felületeken.

– Május elején darkwebes pedofil fórumot számoltak fel Magyarországon. Összesen nyolc helyszínen hajtottak végre kutatásokat, és négy személyt fogtak el, akik bűnszervezetben terjesztettek gyermekpornográf tartalmakat. Beazonosították a bűnszervezet vezetőjét, aki a lakásán lévő szerverről üzemeltetett a sötét hálózaton egy nemzetközileg ismert pedofil fórumot, amelynek több ezer hazai és külföldi felhasználója volt. A gyanúsítottak közül az egyik, a saját kisgyermeke, míg a másik, a négyéves testvére ellen is követett el rendszeresen szexuális abúzust, amelynek felvételeit szintén megosztották a fórumon. Megdöbbentette a nyilvánosságot, hogy a pedofil fórum üzemeltetői magyarok voltak.

– Kétségkívül egyedi esetről kell beszéljünk. Ennyire kiterjedt és ekkora volumenű magyar üzemeltetésű hálózat felderítésére eddig még nem volt példa. Talán az eddigi legösszetettebb ügyről van szó. A nyomozás két éven keresztül tartott, ráadásul még csak a felderítés részén vagyunk túl, a tényleges vizsgálat most kezdődik. Megnehezíti a dolgunkat, hogy a fórumnak az elfogott személyeken kívül – akik maguk is folytattak pedofil tevékenységet – több ezer felhasználója volt, ezek felkutatása és azonosítása ugyanúgy hosszú időbe telik majd.

A több ezer tagot számláló pedofil fórum üzemeltetői magyarok voltak (Fotó: Police.hu)

– Hogyan sikerült információhoz jutni és elindítani a feltérképezést?

– Ez mindig egy összetett folyamat, hiszen azon kívül, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda folyamatosan végez ellenőrzéseket, a társszervek is gyakran értesítenek bennünket. Például, ha magyar IP-cím merül fel mondjuk egy külföldi ügyben, akkor azt rögtön küldik nekünk is. Nem szeretnék a részletekbe belemenni, de annyit elmondhatok, hogy az említett fórum ügyében is hasonló módon történt. Érkezett egy jelzés, amelyről akkor még nem sokat tudtunk. A megszokott eljárást követve kezdtünk mélyebbre ásni, és kiderült, hogy itt egy sokkal szervezettebb, kiterjedtebb hálózatról van szó.

– Amikor egy ilyen külső jelzésről beszélünk, mire gondoljunk? Hogyan kerül képbe az illegális tevékenység gyanúja?

– A külföldi társzervek által folytatott nyomozások során sokszor merülnek fel más országokhoz tartozó, így akár magyar IP-címek, felhasználói fiókok is. Ezeket hivatalos csatornán továbbítják a részünkre a külföldi kollégáink, mi pedig feldolgozzuk őket. Azonban ma már a nagyobb közösségimédia-felületeken, csevegő programokban is működnek olyan algoritmusok, amelyek kiszűrik, ha a beszélgetésben valaki például egy gyermekpornográf képet csatol. Ilyen esetekben is megvan annak a módja, hogy a felhasználó adatai eljussanak az illetékes hatóságokhoz. A főosztályunk havonta több száz ilyen jelzést kap.

– Mivel az illegális üzletet folytató felhasználók óvatosak, bizonyára jól megkomponált akció keretében lehet egy rajtaütés meglepetésszerű.

– Pontosan, sosem szivároghat ki információ, mert az azt jelentené, hogy valahol hibáztunk. Az illegális fórumokat üzemeltetők azonnal lekapcsolják a szervert, ha megérzik a veszélyt, ez pedig egy láncreakciót indít el, mivel a felhasználók számára a megszokott kommunikáció hiánya egy idő után már gyanússá válik. A kulcs az időzítésben van, a legfontosabb, hogy a rajtaütés pillanatában éppen folyjon a tevékenység, és mindenkit egyszerre fogjunk el. Kívülről szinte lehetetlen belelátni egy ilyen hálózat működésébe, a siker érdekében nekünk is be kell épülnünk.

– Hogyan befolyásolta a pandémia az illegális internetes kereskedelmet?

– Ez egy kimondottan érdekes kérdés. Természetesen a bűnözők is reagáltak a pandémiára, és rögtön megjelentek a koronavírust gyógyító álgyógyszeres hirdetések. Nyilván ezek mindegyike egyszerű átverés, hiszen a vírus szövődményeitől leginkább az oltás véd meg, az ellen gyógyszer nem létezik. Elismert tudósok, orvosok hamis, kitalált referenciáival próbálják az elkövetők eladni a termékeiket. Több budapesti telephelyen is sikerült lefoglalni több tízezer doboz azonosítatlan eredetű és hatású „orvosságot”, amelyeket kifejezetten ezzel a céllal tartottak ott. Az oltások és a tesztek megjelenésével párhuzamosan pedig megjelentek a hamis oltásokat vagy a hamisított teszteredményeket kínáló hirdetések is. A bűnözők mindig reagálnak a legfrissebb eseményekre, így nekünk is reagálnunk kell az új elkövetési módokra.

Halász Viktor rendőr százados a kibernyomozói munka rejtelmeiről beszélt a hirado.hu munkatársának, Untermayer Tamásnak (Fotó: hirado.hu)

Az FBI-jal is kapcsolatban vannak a magyarok

Magyarországon a kiber vonatkozású bűncselekmények felderítése a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztályának hatáskörébe tartozik. A speciális csoport a hatékonyabb nyomozás érdekében folyamatosan kapcsolatban áll különböző nemzeti nyomozóirodákkal, mint az FBI, illetve nemzetközi szervezetekkel, mint az Europol és az Interpol, hiszen egy kiterjedt illegális hálózat felderítése és lekapcsolása kizárólag nagyfokú együttműködéssel érhető el.

Milliókkal üzletelnek

Az internet sötét oldalán, ahol az adatok rejtve vándorolnak a felhasználók között, nem csupán a fegyverek, a kábítószer, a hamis okmányok, hanem a gyermekpornográfia és az emberkereskedelem is virágzó üzletág. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyilvántartása szerint évente több, mint 20 millió ember esik a kereskedők áldozatául, ebből körülbelül egymillió gyermek. Egy friss tanulmány alapján a különböző illegálisan működő darkwebes piacokon lopott internetbanki bejelentkezési adatokért például már 35 dollárt (kb. 10 ezer forintot) kérnek. Létfontosságú szerveket több százezer dollárért (min. 30 millió forintért) árulnak. A piacon a koronavírus elleni kamu vakcinák is megtalálhatók, amiért akár 50–310 ezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek. Ilyenkor a vásárló jobb esetben a pénzét veszíti el, rosszabb esetben kockáztatja az egészségét és az életét.

Tudta?

Hamarosan benyújtják a pedofilellenes törvénycsomagot az Országgyűlésnek.

Nincs menekvés a pedofiloknak!

