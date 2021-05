Letartóztattak egy férfit, aki fiatalkorúakkal drogozott

Megosztás Tweet



A bíróság elrendelte egy 18 éves férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint fiatalkorúakkal fogyasztott kábítószert, valamint pornográf tartalmú fényképeket és videókat készített és adott át másoknak – közölte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a nyomozást a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény feljelentése alapján rendelték el, mivel az ügyben érintett egyik kiskorú lány nyugtatókat vett be, és csuklóján vágási sérüléseket ejtett, ami miatt kórházi ellátásban részesült.

A nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított szerelmi kapcsolatban állt egy baráti társaság több lánytagjával is, akikkel és más barátaikkal gyakran találkozott, és ezen alkalmakkor közösen fogyasztottak „kristály” elnevezésű drogot.

A kábítószernek minősülő anyagot a gyanúsított szerezte be, azonban

cserébe arra kérte a fiatalokat, hogy otthonaikból tulajdonítsanak el olyan tárgyakat, amelyeket jó pénzért el tud adni. Az egyik lányt megpróbálta rávenni, hogy az osztálypénzt is hozza el neki

– közölte a bíróság.

Hozzátették: mindezeken túl a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2020 telén videofelvételre rögzítette, amint az akkor tizenhárom éves barátnőjével közösült, majd 2021 februárjában arra is kérte a lányt, hogy magáról pornográf tartalmú fényképeket és videót készítsen. Ezeket a felvételeket később más embereknek is továbbította a gyanúsított.

A 18 éves férfi ellen tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószer kínálásával, átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem és készítéssel, átadással elkövetett gyermekpornográfia elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás a Szentendrei Rendőrkapitányságon.

Az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatásának elrendelését,

mivel megalapozottan feltételezhető, hogy a gyanúsított megszökne, elrejtőzne.

Az ügyészség szerint fennáll az esélye annak, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást azzal, hogy befolyásolná a büntetőeljárás szereplőjét, megsemmisítene vagy meghamisítana, elrejtene tárgyi bizonyítékot, elektronikus adatot, és az is, hogy folytatná az eljárás tárgyát képező bűncselekményt.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója a gyanúsítottat meghallgatta és az ügyészi indítvánnyal egyetértve 30 napra elrendelte a letartóztatását - közölte a törvényszék.

A címlapfotó illusztráció.