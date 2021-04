Hat helyszínen, egyszerre csapott le a terrorelhárítás és a készenléti rendőrség egy kábítószerterjesztő banda tagjaira – hangzott el az M1-en.

A dílerek Szlovákiából hozták be az ott népszerű Pikó nevű drogot, amit itthon több nagyvárosban is terjesztettek. A rajtaütés során nagy mennyiségű kábítószert és fegyvereket is lefoglaltak.

A rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt indított eljárást, az ügyben több gyanúsított beismerő vallomást tett.