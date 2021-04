Padláson és szekrényben termesztettek vadkendert

Megosztás Tweet



Nyolc ember ellen emeltek vádat, akik legalább másfél éven keresztül több helyen – köztük egy budapesti barlangban – termesztettek indiai kendert, és az abból előállított marihuánát értékesítették – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a nyolc embert kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolják. Kettő terhelttel szemben lopás bűntette miatt is vádat emeltek.

A vádlottak egyike felsőfokú növénytermesztési ismeretekkel rendelkezik. A vádirat szerint a férfi 2017 és 2019 között megállapodott ismerőseivel, hogy segít nekik indiaikender-ültetvények kialakításában, illetve a növények nevelésében. Útmutatása alapján, az általa beszerzett berendezésekkel alakították ki növénynevelő sátrakat. Ezeket a vádlott-társak lakásuk egy szobájában, máshol azok padlásterében rendezték be.

Volt olyan, aki lakásának két szekrényében nevelte a növényeket, míg egyikük egy eredetileg gombatermesztésre bérelt fővárosi barlangban alakíttatta ki az ültetvényt. A vádlottak az így előállított kábítószert értékesítették, és a bevételen megosztoztak.

A vádlottaknál a nyomozók indiaikender-magokat, növényeket, illetve azok szárított törmelékét találtak. Volt olyan vádlott is, akinél kokaint, amfetamint, illetve más kábítószereket is találtak. Több vádlott kábítószert is fogyasztott.

Két vádlott az ültetvényét a mérőórát megkerülve, szabálytalanul vételezett árammal fűtötte, az áramszolgáltatóknak így csaknem 500 és 900 ezer forint kárt okozott – tudatta az ügyész.

A címlapfotó illusztráció.