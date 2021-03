Elmeorvos fogja vizsgálja a hidegvérű kínai gyilkost, aki a Covid-osztályon szedett áldozatot

Újabb részletek derültek ki a Honvédkórházban őrjöngő koronavírus-fertőzött betegről. A kínai férfi több ápolóra is rátámadt, mielőtt egy ollóval összeszurkált egy beteget. Az 54 éves nőt csaknem harmincszor szúrta meg a fején, az áldozat tegnap belehalt a sérüléseibe. A támadót a tököli rabkórházban őrzik, egyelőre nem tudták kihallgatni. Elmeorvosi szakértő is vizsgálja majd, ha beszámítható, életfogytiglani börtönt is kaphat – közölte az M1 Híradója.