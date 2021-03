Egy év alatt elherdálták lebénult fiuk 164 milliós életjáradékát

Megosztás Tweet



Szülei egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült és teljesen lebénult fiuk 164 millió forintos életjáradékát. A mozgássérült fiatalembernek a kártérítésből semmi sem maradt. A XVII. kerületi Rendőrkapitányság gazdaságvédelmi alosztálya felderítette az ügyet, és visszaszerezte a pénz jelentős részét.

A szövevényes történet tavaly január 20-án kezdődött. D. Attiláné feljelentést tett, mert 2019-ben három hónapon keresztül rendszeresen vásároltak a számlájáról összesen hárommillió forint értékben – olvasható a Magyar Rendőrség Facebook bejegyzésében.

Az elkövető, D. Attila a nő volt házastársa, akivel megromlott a kapcsolata, ezért külön költöztek. A férjnek volt egy társkártyája az asszony számlájához, amit a válás után továbbra is használt. A gazdaságvédelmi alosztály megkezdte a nyomozást, feltérképezte, milyen pénzösszegeket vettek le. Ekkor szúrt szemet nekik, hogy több alkalommal is vásároltak százezer forintot meghaladó értékben ruhákat, cipőket. Ezért a bűnügyi osztály együttműködésével elkezdték alaposabban megvizsgálni az ügyet, ugyanis nem zárhatták ki azt a lehetőséget sem, hogy a pénz bűncselekményből származik.

A nyomozás során észrevették, hogy

a számlára érkezett egy 164 millió forintos egyszeri utalás. Ekkor derült ki, hogy nem a nőnek járt a 164 millió forint, hanem az üzemi balesetben megsérült fiának, aki kártérítést kapott.

A fiatalember, mivel nyaktól lefelé teljesen lebénult, nem tudja használni a végtagjait.

A pénzintézet nem engedélyezte, hogy aláírás nélkül, szóbeli szerződés alapján nyisson bankszámlát, ezért került az anyja nevére és folyószámlájára a pénz, amihez három társkártyát is kaptak. Az egyik az édesanyáé, a másik a nevelőapáé, a harmadik pedig a fiúé volt, bár ő azt egyedül nem tudta használni.

A fiatalember teljesen ágyhoz van kötve A nap 24 órájában biztosítani kell az ellátását, a gondozását, és fizetni gyógyszeres kezelését, tornáztatását, amit speciális ápolónak kell végeznie. A napi költsége mintegy 10-15 ezer forint, amit az életjáradéka fedezett volna élete végéig.

A kártérítésből azonban nem maradt semmi, a fiúra csak a pénz töredékét költötték. A szülők a lebénult gyermekük számára csupán egy laptopot és egy ágyat vásároltak, valamint biztosították a napi ellátását. A fennmaradó összeget pedig nagyjából egy év alatt felélték.

Szülei egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült és teljesen lebénult fiú 164 millió forintos... Közzétette: Magyar Rendőrség – 2021. március 10., szerda

A balesetben megsérült fiú úgy tudta, szülei az öccsének vesznek egy kisebb ingatlant, hogy ha majd felnő, legyen egy lakása. Mivel a mozgáskorlátozott fiú nagyon szerette a testvérét, szívesen adott a pénzéből. Azonban a szülők nem egy, hanem három nagyobb értékű házat vásároltak a tudta nélkül. Vettek még két nagyobb értékű gépkocsit, drága dolgokat és egy kvadot, amit a lebénult fiú soha nem használhat. Amikor a pénz elfogyott, eladták a két korábban vásárolt ingatlant, majd azt az összeget is elköltötték.

A nyomozók kamerán keresztül hallgatták meg az ágyhoz kötött fiút az ügyben. Ekkor tudatosult bennük, hogy ő csak a nevelőapja által elvett hárommillió forintról tud,

és nem is sejti, hogy abból a pénzből, ami élete hátralévő részére nyújtott volna anyagi segítséget a számára, már semmi sincs meg. Ekkor kapcsolódtak be a bűnüldözési és a vizsgálati alosztály nyomozói is.

Mindenki számára kiemelt ügynek számított a rendőrkapitányságon, fontos volt, hogy ezt az összeget visszaszerezzék a fiúnak, hiszen ezen múlhat az egész élete.

A rendőrségnek végül sikerült közel 15-20 millió forint értékben tárgyi eszközöket lefoglalniuk, amiket bizonyítottan a fiú életjáradékából vásároltak.

Ezek között voltak márkás ruhák, műszaki cikkek, ékszerek, radiátor, telefon, bojler, valamint egy kvad és 2 Audi. Az egyik ingatlan adásvétele is éppen zajlott, amit sikerült zároltatni a pénzintézettel.

A fiatalember egy jogi képviselő segítségével tudott bankszámlát nyitni, és erre a számlára fogják majd elutalni a visszaszerzett vagyon értékesítéséből befolyt összeget. Mindenki azon dolgozik, hogy a pénzből minél több visszakerülhessen hozzá.

A címlapfotó illusztráció.