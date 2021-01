Már taxit is küldenek az unokázós csalók - Nyolc tanács, hogy az idősek ne váljanak áldozattá!

Megosztás Tweet



Annak ellenére, hogy számos bűnözői csoportot felszámolt a rendőrség, újabb módszerekkel próbálkoznak a bűnözők. Míg korábban készpénzt és ékszereket kértek, most már banki utalásra is megpróbálják rávenni az időseket.

Az időskorúak megtévesztésére szerveződött bűnözői körök által elkövetett unokázós csalások során a csalók a bűncselekmények elkövetésére ugyanazt a módszert használják. Az időskorú sértetteket a szervezet egyik tagja hívja fel és a beszélgetés során a rokonának adja ki magát. A telefonáló legtöbbször azt állítja, hogy balesetet okozott, és a kár megtérítéséhez azonnal pénzre van szüksége – olvasható a rendőrség honlapján.

Az álrokon, hogy elkerülje a közvetlen találkozásokat, meggyőzi a sértetteket, hogy ő nem tud elmenni a pénzért, hanem egy ismerősét küldi el érte. Az idősek lakcímére ezután egy futárt irányítanak, aki átveszi a pénzt, ékszereket. Az utóbbi időkben azonban a bűnözők már arra próbálják rávenni az időseket, hogy ismert pénzküldő hálózatokon keresztül utaljanak el egy meghatározott összeget egy – általában külföldi – bankszámlaszámra.

Ha ezt a sértett nem tudja otthonról megtenni, akkor taxit küldenek a lakcímére, ami elviszi egy olyan helyre, ahonnan tud utalni. Olyan eset is előfordult, hogy a bankkártya adatok bediktálását kérik, amivel különböző online tranzakciókat hajtanak végre, jelentős kárt okozva a sértettnek.

A rendőrség nyolc tanácsa, hogy senki váljon csalók áldozatává:

Ha ilyen telefonhívást kap, járjon utána, hogy valóban baj van-e: tegye le a telefont, majd hívja fel a hozzátartozóját, akire hivatkoztak!

Soha ne felejtse el: hivatalos személy soha nem kér pénzt, se rendőr, se mentő, se tűzoltó.

Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha bizonytalan, hogy tényleg hozzátartozója hívja-e! Ilyen ellenőrző kérdés lehet: „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”

Legyen gyanús, ha pénzátutalásra kérik, illetve felajánlják, hogy az utalás lebonyolításában közbenjárnak!

Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne adják meg idegeneknek!

Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert az idegenek visszaélhetnek az információkkal!

Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!

Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Beszélgessenek minél többet erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, így kisebb eséllyel csaphatják be őket. Mutassák meg hozzátartozóinak a rendőrségi videókat is, amelyek különböző csalási módszereket dolgoznak fel!

Itt megnézheti a rendőrség további tájékoztató videóit:

