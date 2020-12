Végzetes gázolás történt, több vonalon nem járnak a vonatok

Megosztás Tweet



Megindult a vonatközlekedés Szolnok és Újszász között, de a Cegléd és Szolnok közötti szakaszon továbbra is szünetel a vonatközlekedés a baleseti helyszínelés miatt -– közölte a Mávinform hétfő kora este.

A vonatközlekedésben azért van fennakadás, mert elgázolt egy embert a Nyíregyházáról Ceglédre tartó személyvonat Szolnoknál hétfő délután, a baleset a szolnoki központi pályaudvar külterületén történt. Az MTI helyszínről származó információi szerint a baleset áldozata meghalt.

A helyszínelés miatt egy ideig nem közlekedtek a vonatok Szolnok és Újszász, valamint Szolnok és Cegléd között. Kora este megindult a vonatközlekedés Szolnok és Újszász között, de a Cegléd és Szolnok közötti szakaszon továbbra is szünetel a vonatközlekedés a Mávinform tájékoztatása szerint.

A baleset miatt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon jelentős késésekkel közlekednek az esti vonatok és vonatkimaradásokkal is számolniuk kell az arra utazóknak.

A MÁV-START pótlóbuszokat rendelt a helyszínre az utasok elszállításához, de azok várhatóan csak este nyolc óra körül állhatnak forgalomba. A buszok a tervek szerint Cegléd és Szolnok között járnak majd.

A Mávinform közölte azt is, a tervek szerint az InterCity vonatok Újszász-Szolnok felé is kerülhetnek, több állomáson is megállnak majd. A Záhonyba tartó Délibáb IC Szolnoktól minden állomáson megáll.

A kialakult helyzet miatt a több állomáson megálló InterCity vonatok utasai hely-és pótjegy váltás nélkül utazhatnak azokon a szakaszokon, ahol a személyvonatokkal nem lehetséges az eljutás.