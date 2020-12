A fővárosi hivatásos tűzoltók nyolc embert kísértek ki egy kigyulladt épületből Budapest XXII. kerületében vasárnap – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

Az épületből gázpalackokat is ki kellett hozni, és mentők is érkeztek a tűzeset helyszínére – írták. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Kolozsi Péter az MTI kérdésére elmondta, hogy a tüzet több vízsugárral megfékezték, de az oltás jelenleg is tart.

