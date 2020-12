Legkorábban harminc év múlva szabadulhat az Iszlám Állam hóhérja

Megosztás Tweet



Emberiesség elleni bűntett miatt életfogytiglanra ítélte a bíróság azt a szír férfit, aki az Iszlám Állam helyi parancsnoka volt egy ideig, majd Európába szökött, és a budapesti reptéren fogták el két éve. Társaival 2015 májusában lefejeztek egy imámot, aki nem akart csatlakozni a terrorszervezethez. Évtizedek óta nem tárgyaltak magyar bíróságon ehhez hasonló ügyet – hangzott el az M1 Híradójában. Hasszán F. legkorábban harminc év múlva szabadulhat. Az ítéltet nem jogerős.

A szigorú biztonsági átvizsgálás után kezdődött meg a szíriai Hasszán F. büntetőpere. A TEK egyenruhásai és robbanóanyagot kereső kutyái is átvizsgálták a tárgyalótermet, ezután a kommandósok vezették be a férfit, keze és a lába is meg volt bilincselve.

A terrorszervezet tagja kivégzéseket vezényelt, és maga is gyilkolt – ezzel vádolta Hasszán F.-et az ügyészség.

A vallomások és az adatok szerint ugyanis a férfi feladata volt, hogy halállistát készítsen az „iszlám ellenségeiről”, akiket bosszúból vagy a lakosság megfélemlítése miatt ki kellett végezni. Több kivégzésen és egy lefejezésen is részt vett Szíriában. Utóbbiról egy felvétel is készült, amelyet korábbi tárgyalásain is levetítettek a bíróságon. A tanúk szerint ezen látható, hogy Hasszán F. személyesen végzett ki egy áldozatot 2015-ben. A videó rossz minősége miatt védője ezt vitatta.

A szíriai férfi a kezdetektől fogva – így például a tavalyi tárgyalásán is – ártatlannak mondta magát.



A dzsihadistát még 2018 decemberében fogták el a rendőrök a Liszt Ferenc repülőtéren, akkor hamis papírokkal igazolta magát, és így próbált kijuttatni az országból egy vele utazó nőt. Embercsempészet miatt indult eljárás ellene. Amíg a kitoloncolásra várt, kiderült, hogy az Iszlám Állam tagja, így letartóztatták.

A Fővárosi Törvényszék bírája most felolvasta az ügyészség vádját, hogyan tartott terrorban falvakat Szíriában az Iszlám Állam nevében, és hány ember haláláért felelős.

A bíróság csütörtökön emberiesség elleni bűntett miatt találta bűnösnek a huszonnyolc éves férfit.

A bíróság a vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre és Magyarország területéről végleges kiutasításra ítélte. A szabadságvesztést fegyházfokozatban kell végrehajtani – hirdette ki az ítéletet Mikó Gergely bíró.

A tárgyaláson a szír férfi nem élt az utolsó szó jogával. A terrorista legkorábban 30 év múlva szabadulhat, de az elsőfokú ítélet nem jogerős, mert a védelem felmentésért, az ügyészség pedig tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kiszabásáért nyújtott be fellebbezést.