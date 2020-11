Panzióban élt ingyen, közben kicsalt tizenöt milliót szerencsejátékra és örömlányokra

Megosztás Tweet



A szentendrei B. György egy budakalászi panzióban lakott 2017 végétől, azonban a szállásért fizetni nem állt szándékában.

Idővel a tulajdonos bizalmába férkőzött, majd – egy nemlétező, családja által működtetett adósságbehajtó cégre hivatkozva – felajánlotta, hogy segít neki nagy összegű kintlévőségét visszaszerezni – írja honlapján a rendőrség.

Még mielőtt megrendült volna a panziótulajdonos bizalma, a férfi azzal hitegette, hogy a korábbi adósaitól már meg is érkezett a számlájára a behajtott pénz. Később még arra is rávette a sértettet, hogy ezt az összeget, sőt ezen felül többet is fektessen be egy cégbe, és tízszázalékos tulajdonrészesedéssel kecsegtette.

Ettől fogva rendszeresen csalt ki kisebb-nagyobb összegeket a szállodatulajdonostól, amit megélhetésre, szerencsejátékokra és örömlányokra költött.

Később, – annak érdekében, hogy valótlan ígéreteit hihetővé tegye – a belügyminiszterre hivatkozott. Azt állította, hogy Pintér Sándor a család barátja, és ennek igazolása érdekében négy, különböző SIM-kártyáról küldött rendszeresen üzeneteket a miniszter nevében.

A nyomozók megállapították, hogy B. György szándékosan ejtette és tartotta tévedésben szállásadóját. Három évig folyamatosan csalt ki tőle különböző összegeket, ezzel összesen mintegy tizenötmillió forintnyi kárt okozott.

A saját ingatlannal, ingósággal nem rendelkező férfi a pénzt az utolsó fillérig felélte. A gyanúsított az eljárás során elismerte azt is, hogy a belügyminiszterrel semmiféle ismeretsége, illetve kapcsolata nincs, és nem is volt.

A rendőrség csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárást a 43 éves férfivel szemben, aki gyanúsított kihallgatása során a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte, a kár megtérítésére ígéretet tett.