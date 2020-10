Emlékezzünk biztonságban!

Megosztás Tweet



A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a halottak napi megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu honlapon.

A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat, a tömegközlekedési eszközökön a külső zsebben tartott mobiltelefonokat, pénztárcákat, a nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokból pedig az értékeket.

Azt tanácsolták, hogy mindenki fokozottan figyeljen értékeire, például a tömegközlekedési járatokon; ne vigyenek magukkal felesleges értékeket, a temetőben pedig egyetlen pillanatra se hagyják őrizetlenül a táskájukat.

Közölték azt is, ezekben a napokban a rendőrség a közútkezelőkkel együttműködve számos ideiglenes parkolóhelyet jelöl ki, esetenként forgalomkorlátozást rendel el. Azt kérték, hogy senki ne megszokásból közlekedjen, figyeljen a közúti jelzésekre, és ha teheti, indulás előtt tájékozódjon a várható változásokról.

Kérik továbbá, hogy a járművezetők fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket vagy a buszmegállók környékét.

Az ORFK kitért arra is, hogy a megemlékezés idején is fontos a koronavírus-járvány terjedésének lassítására bevezetett szabályok betartása: mindenki viseljen maszkot és tartson biztonságos távolságot másoktól a sírkertekben is.

