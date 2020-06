Fellebbezett az ügyészség a Prisztás-gyilkosság ügyében

Megosztás Tweet



Fellebbezett a Prisztás-gyilkosság ügyében az egyik vádlott felmentése ellen a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – tájékoztatta a főügyészség pénteken az MTI-t.

Az 1996 novemberében elkövetett Prisztás-gyilkosság ügyében elrendelt perújítási eljárásban a Fővárosi Törvényszék – az alapügyben hozott jogerős ítélet után keletkezett új bizonyíték alapján – a sértettre leadott gyilkos lövés miatt korábban már jogerősen elmarasztalt vádlottat idén februárban első fokon felmentette. A korábban szintén jogerősen elítélt felbujtó és bűnsegéd esetében ugyanakkor a bíróság a perújítást nem találta alaposnak.

A Fővárosi Főügyészség a felmentett vádlott terhére már akkor fellebbezést jelentett be. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt a fellebbezését fenntartotta, és a felmentett vádlott esetében a perújítás elutasítására, egyebekben az elsőfokú határozat helybenhagyására tett indítványt.

A fellebbviteli főügyészség a perújítási eljárásban hozott elsőfokú ítélet kihirdetése után keletkezett okiratok ismertetése érdekében a másodfokú eljárásban tárgyalás tartását kezdeményezte – közölték.

Idén februárban a perújítási eljárásban első fokon felmentették az emberölés vádja alól és szabadlábra helyezték a Prisztás József megölése miatt már jogerősen elítélt Hatvani Istvánt. A felbujtás miatt elítélt Portik Tamás és a bűnsegédlet miatt elítélt Fazekas Ferenc esetében ugyanakkor elutasították a perújítást.

Az eredeti vád szerint a gyilkosság előzménye, hogy az 1990-es évek közepén az alvilág bankáraként emlegetett Lakatos András tartozott az éjszakai élet két akkori ismert alakjának, Portik Tamásnak és Prisztás Józsefnek is. Amikor Lakatos András külföldre távozott, két hitelezője elszámolási vitába keveredett. A vád szerint Portik Tamás utasítására Hatvani István 1996-ban lelőtte Prisztás Józsefet, akit Fazekas Ferenc csalt a helyszínre.

Az első eljárásban a Fővárosi Törvényszék 2014 februárjában első fokon nem jogerősen elítélte Portik Tamást és egyik társát, ám a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla azt a döntést hatályon kívül helyezte és új eljárást rendelt el. A megismételt büntetőperben, 2016 májusában a tábla jogerősen tizenöt év fegyházra ítélte Portik Tamást felbujtóként és Hatvani Istvánt elkövetőként, a bűnsegédlettel gyanúsított Fazekas pedig tíz évet kapott. Az eljárás alatt a vádlottak mindvégig tagadták bűnösségüket.

A három ember már megkezdte büntetésének letöltését, amikor 2018-ben Jozef Rohác – aki életfogytiglani büntetését tölti az 1990-es években elkövetett, négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt – vallomást tett, hogy ő ölte meg Prisztás Józsefet. Lényegében emiatt indult el a perújítási tárgyalás tavaly márciusban. Jozef Rohác a bíróságon arról beszélt, hogy a megbízást az ukrán maffiától kapta, a dunaszerdahelyi bűnözői csoport közvetítésével, és a gyilkosságot 10-15 ezer márkáért hajtotta végre. Beszámolt az elkövetés körülményeiről is, a gyilkosság beismerésének indokául pedig azt adta elő: sok rosszat csinált életében, most már csak jót szeretne, és nem akarja, hogy ártatlan emberek legyenek börtönben miatta.

A törvényszék idén februári elsőfokú, Hatvani Istvánt felmentő rendelkezése ellen már az első fokon eljáró ügyész fellebbezést jelentett be, ám ennek nincs halasztó hatálya, és a vádlottat akkor nyomban szabadlábra is helyezte a törvényszék. Most a fellebbviteli főügyészség másodfokon is fenntartotta fellebbezését a perújítás és a felmentés ügyében.

