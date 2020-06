Kábítószert akart venni, egy nyomozó nyitott ajtót

Kábítószer-kereskedelem miatt két férfi letartóztatását indítványozza a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség, a gyanúsítottak a VII. kerületben árultak kábítószert – közölte a fővárosi főügyészhelyettes pénteken.

Frücht Pál közleménye szerint egy 35 éves férfi kannabiszt, kokaint és hasist értékesített mérleget és csomagolást is használva, a kábítószereket pedig egy 40 éves férfitől szerezte be. A rendőrök a 35 éves férfit és két vásárlóját kedden igazoltatták, amelyet követően eljutottak a 40 éves férfihoz is.

A 35 éves férfi házán tartott kutatáskor megjelent egy vevő, aki az ajtót nyitó nyomozót hitte eladónak, és tőle akart kábítószert vásárolni – tette hozzá.

Mint írta: a Budapesti VII. kerületi Rendőrkapitányság a két, kereskedéssel gyanúsított férfit őrizetbe vette. Az ügyészség a nyomozó hatóság előterjesztése alapján a gyanúsítottak eljárásbeli jelenlétéért, a bizonyítás zavartalanságának biztosításáért és a bűnismétlés veszélyének kizárásáért indítványozta letartóztatásukat. A kényszerintézkedés kérdésében a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt – olvasható a közleményben.

