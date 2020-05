Elaludt betörés közben

Megosztás Tweet



A gyanúsított betört egy berettyóújfalui családi házba, azonban kutatás közben álomba szenderült az egyik szobában.

Fotó: police.hu

A rendőrségre 2019. október 5-én reggel érkezett bejelentés arról, hogy egy berettyóújfalui családi házba az éjszaka betörtek. A bejelentő mivel megzavarta az elkövetőt, így pontos személyleírást tudott adni róla – közölte oldalán a rendőrség.

Az egyenruhások perceken belül el is fogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. A nádudvari férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett, és elmondta a rendőröknek, hogy még kora este tört be az ingatlanba. Elárulta, hogy kutatása közben ruhákat és cipőket is talált a házban, így gyakorlatilag teljes öltözéket cserélt, azonban a saját ruhaneműit, valamint cipőjét visszatette a szekrényekbe. Ezt követően egy papírtáskába, valamint egy szatyorba összegyűjtött pár használati eszközt, úgymint bögre, ágynemű, gyufa, azonban a keresés közben az egyik szobában elaludt – tette hozzá a rendőrség.

A 32 éves férfi reggel felkelt, magához vette az összekészített használati cikkeket, majd a kertben lévő szőlőből kezdett falatozni. Ekkor jelent meg a tulajdonos felesége, aki számon kérte az idegent, aki ezért menekülésre kényszerült és futásnak eredt. Pechére egy kerítés állta útját, amit a kezében lévő papírtáskával és szatyorral nem tudott átmászni, így azokat felakasztotta rá és üres kézzel menekült tovább. A rendőrök egy szomszédos utcában megállították.

A rendőrség lezárta a nyomozást és vádemelést javasol.