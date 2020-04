Fékezéssel büntette a buszsofőrt az autós, baleset lett belőle - VIDEÓ

A rendőrség az oldalára feltöltött videóban számolt be egy közúti balesetről, amihez egy közlekedési szituációból adódó hirtelen felháborodás vezetett. A vétkes sofőr kétszer is ok nélkül fékezett le hirtelen egy autóbusz előtt, az ütközést követően pedig az adatai megadása nélkül hagyta el a helyszínt.