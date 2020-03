Brazíliában megfenyegették a családját, azért vállalta, hogy több kiló kokaint csempész Budapestre

Állítólag uzsorakölcsön tartozás miatt kényszerítették a drogcsempészetre azt a brazil nőt, aki egy éve három kilogramm kokainnal bukott le a Liszt Ferenc repülőtéren. A futár azt vallotta, hogy megölték volna a családját, ha nem vállalja az utat. A hatvanmillió forint értékű kokaint egy takaróba rejtve kellett volna Budapestre csempésznie. Tavaly nyolc drogfutárt fogtak el a repülőtéren, többségük Brazíliából érkezett. A Kékfény riportja.

Kábítószer a bőröndben, kapszulákban lenyelve, takaróba varrva, tankönyvbe rejtve, hajfestékes flakonokba töltve vagy gyógynövénynek álcázva – néhány trükk, amivel a drogfutárok próbálkoztak az elmúlt években. Mindegyik csempészt a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, a szállítmányok pedig egyenként akár százmilliót is érhettek.

Megfenyegették a családját

A 31 éves brazil nőt egy évvel ezelőtt fogták el három kilogramm kokainnal a reptéren.

A fiatal nő Sao Paulóban élt, egy ruhakereskedőnél dolgozott, de elbocsátották. Az egyik rokona ajánlott egy uzsorást, aki adott neki kölcsön. A kisgyermekét egyedül nevelő asszony a határidő lejárta után három hónappal sem tudta visszafizetni a pénzt.

Az uzsorás ekkor ajánlotta fel neki, hogy egy utazással rendezheti az adósságát. A fiatal nő korábban tagadta, hogy tudta volna, mit kell Európába szállítania, de

a tárgyaláson most elismerte, tisztában volt azzal, hogy drogfutárnak szervezték be.

A nő azt mondta, miután megfenyegették a családját, elvállalta a megbízást. Az uzsorás vette meg a repülőjegyeket, adta át az útlevelet is. Állítása szerint ő nem érintkezett a drogokkal. A nő Sao Paulóból indult, a gép először Lisszabonban szállt le, és onnan repült tovább Budapestre.

Az utaslisták alapján kiszűrik a kockázatos személyeket

A brazil nőt a vámosok szúrták ki, és átvizsgálták a csomagját. Tavaly további nyolc drogfutár bukott le a repülőtéri vámvizsgálaton.

Teleki József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának vezetője azt mondja, már a repülőgépek landolása előtt, az utaslisták alapján kiszűrik a kockázatos személyeket. Például, ha valaki Brazíliából jön Budapestre, több mint tízezer kilométert utazik, és csak három napot akar itt tölteni, az már eleve gyanús. A szűrést a nemzetközi repülőtéri drogfogásokból készült statisztikai elemzések segítik.

Teleki József elmondta, vannak olyan útvonalak, desztinációk, amelyek értelemszerűen nagyobb figyelmet igényelnek. „A vizsgálatok során megnézzük

az utas viselkedését a csomag felvétele előtt, illetve az ellenőrzéskor tapasztalt viselkedési indikátorokat is értelmezzük”

– fogalmazott. Az is árulkodó jel, ha a kiszemelt utasnál alig van ruha, viszont valami olyan tárgyat is szállít, ami általában nem jellemző a turistákra, például a brazil nő bőröndjébe csomagolt takaró is árulkodó jel volt.

A Raman-spektroszkópia segítségével a kibocsátott fénysugár és a csomagban található anyag kölcsönhatásából kimutatható, hogy mi van a fóliában. Ezt a módszert azért is alkalmazzák a vámosok, mert fel sem kell bontani a csomagot, hogy megtalálják a drogot, de röntgenberendezésekkel és kábítószer-kereső kutyákkal is ellenőrzik a poggyászokat.

Föladott postai küldeményként is érkeznek drogok

A repülőtéren nem csak az utasok csempésznek illegális tudatmódosító szereket. Tavaly száz alkalommal találtak drogot a vámosok a légi teherforgalomban, és hatszáz kisebb kábítószercsomagot fedeztek fel a légi postai küldemények között.



A repülőtéren lebukott drogszállítókat a vámosok minden esetben átadják a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság nyomozóinak, ők vizsgálják tovább az ügyeket.

Pozsgainé Hodros Zsuzsanna, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság osztályvezetője szerint

a drogfutárok általában dél-amerikai országokból érkeznek,

ahol nehéz anyagi körülmények között élnek. Hozzátette, ezek a személyek az anyagi juttatások reményében vállalják a rendkívül veszélyes és kockázatos utakat.

Sokszor a futárok is kábítószerfüggők

Volt olyan csempész, aki ötezer dollárt, vagyis másfél millió forintot kapott azért, hogy kokainnal töltött kapszulákat nyeljen le, és így utazzon. A tapasztalatok szerint a futárok is sokszor kábítószerfüggők, és a kockázatos utakat is bedrogozva vállalják. Nem csak a lebukástól kell tartaniuk, ugyanis ha kiszakad egy csomag, a halálos adag többszöröse kerül a szervezetükbe pillanatok alatt.

A legtöbb drogfutár Dél-Amerikából, Brazíliából érkezik, de Spanyolországból és Hollandiából is jönnek csempészek. A Liszt Ferenc repülőtéren lebukott futárok célállomása a legtöbb esetben Budapest, de az is előfordul, hogy Németországba vagy Ausztriába kellett volna továbbszállítaniuk a drogot.

Sokszor szándékosan beáldoznak egy futárt

A nemzetközi drogbandák elleni nyomozások rendkívül összetettek, a külföldi bűnügyi beszámolók szerint sokszor előfordul, hogy egy-egy futárt szándékosan áldoznak be a megbízóik, hogy amíg a hatóságok velük foglalkoznak, egy

nagyobb csomagot csempésző emberük zavartalanul elhagyhassa a repülőteret.

A futároknál általában csak egy egyszer használatos, eldobható telefon van, amiben nincsenek számok, adatok, és a legtöbbször a csempészek nem is ismerik a megbízóikat, az őket a repülőtéren fogadó drogkereskedőről pedig semmit sem tudnak.

Csak akkor beszél, ha a családja biztonságban van

A brazil drogfutár azt állította a bíróságon, hogy csak annyit mondhat az őt fenyegető drogkereskedő uzsorásról, hogy nigériai, nagyon magas termetű, és Főnix a beceneve. Azt állította, hogy az egyik barátnője nemrég küldött a börtönbe egy fényképet a férfiról, de csak akkor mutatja meg a hatóságoknak, ha a családja Sao Paulóban biztonságban lesz.

A brazil nőt különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával vádolják. Ezért a bűncselekményért akár tizenöt évet is kaphat. Azzal védekezik, hogy megfenyegették. A jog szerint, ha valaki fenyegetés, kényszer hatására követ el bűncselekményt,

akár fel is menthetik, ha nem volt más lehetősége,

mert például veszélyben volt az élete.

Amikor a bíró arra kérdezett rá, hogy mielőtt felszállt a repülőgépre, miért nem szólt a rendőröknek, a nő csak legyintett, azt állította, hogy a hazájában másként működnek a dolgok.

A múlt heti tárgyaláson nem született ítélet a brazil drogcsempész ügyében, a bíróság tovább vizsgálja a bizonyítékokat. Az egyik legnehezebb kérdés, hogy innen Magyarországról el lehet-e dönteni, hogy valós volt-e a fenyegetés Sao Paulóban, és valóban csak ezért vállalta-e a vádlott a futárkodást.

