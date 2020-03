A rendőrökkel együtt várták az unokázós csalókat

Egy II. kerületi házaspár gyanút fogott, ezért értesítette a rendőröket. Korábban két ismerősüket is unokázós csalók csapták be.

Egy férfi március elsején este felhívott egy II. kerületi idős asszonyt, majd fiának kiadva magát közölte, hogy kábítószer ügyletbe keveredett, fogva tartják, megverték és 10 millió forintra van szüksége. Miközben a telefonáló az idős asszonnyal beszélt, a sértett férje gyanút fogott – mivel az elmúlt időszakban két ismerősük is unokázós csalók áldozatává vált –, ezért értesítette a rendőröket. A csaló közben végig vonalban volt a sértettel, amíg a pénzért oda nem értek a társai – közölte a rendőrség oldalán.

Az egyenruhások a pénzátadás előtt az egymillió forintot újságpapírra cserélték, így a pénzért érkező 16 éves lány egy borítékban azt vette át. A helyszínen várakozó nyomozók ezután a társasház előtt elfogták élettársával, a 21 éves budapesti V. Bencével együtt, aki a közelben figyelte a pénzátadást.

A rendőrök V. Bence és élettársa józsefvárosi lakásában több zálogjegyet is találtak, amely alapján felmerült a gyanú, hogy korábban is unokázós csalásokat követtek el. A rendőrök a harmadik elkövetőt azonosították, őt is társaikhoz hasonlóan csalás bűntett miatt hallgatják ki gyanúsítottként. A nyomozók a 16 éves lányt és párját őrizetbe vették, valamint előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

A címlapfotó illusztráció.