A gyerek rosszulléte mentett meg egy szombathelyi családot

Szerdán este érkezett segélykérés a Szombathelyi Mentésirányításra. Egy kétéves, nehezen ébreszthető gyermekhez kértek szülei gyors segítséget.

Azonnal rohamkocsi indult a helyszínre, miközben a vonalban maradt szülőket tanácsokkal látta el szakember. Perceken belül megérkezett a segítség, a lakásba lépve azonban a mentőegység táskájára erősített szén-monoxid érzékelő hangos sípolásba kezdett és extrém magas szén-monoxid koncentrációt mutatott.

A mentők azonnal értesítették a katasztrófavédelmet és a család gyors kimenekítésével egyidejűleg további mentőegységeket kértek a helyszínre. A tűzoltók is jelentős gázkoncentrációt mértek az életveszélyes lakásban. A mentők a gyermeket és szüleit is különböző fokú szén-monoxid mérgezés tüneteivel szállították stabil állapotban kórházba – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.