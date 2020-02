Elítélték a százkilós aranyérmét ellopó betörőket

Börtönbüntetésre ítélte csütörtökön egy berlini bíróság azt a három betörőt, akik 2017 márciusában elloptak egy százkilós arany érmét a berlini Bode Múzeumból.

A bíróság a negyedik vádlottat felmentette, mert nem találták bűnösnek.

Két elítélt – egyikük 23, a másik 21 éves – négy és féléves börtönbüntetést kapott. Mindketten egy hírhedt arab bűnbanda tagjai. A harmadik elítélt, a múzeum 21 éves biztonsági őre három év négy hónap börtönt kapott a rablásért.

A három műkincstolvaj a biztonsági kamerák felvétele szerint éjszaka a múzeum mellett húzódó vasúti hídról mászott be az épületbe létrán, egy ablakon keresztül. Megszerezték a több mint fél méter átmérőjű érmét és a rendőrök megérkezése előtt elmenekültek zsákmányukkal.

A rendőrség egy nagyszabású razzián fogta el az elkövetőket 2017 júliusában.

A kanadai állami pénzverdében 2007-ben készült érme a Guinness-rekordok közé is bekerült, előállítása idején a világ legnagyobb arany érméje volt. Különlegességét nemcsak rendkívüli mérete adja, hanem a tisztasága is; 1000 egységnyi tömegében 999,99 egységnyi a színarany. Az egyik oldalán II. Erzsébet brit uralkodó arcképe látható, a másik oldalán pedig a kanadai szimbólum, három juharlevél. Innen származik a neve is: Big Maple Leaf, azaz nagy juharlevél. Mindössze öt ilyen érme készült az ottawai központú pénzverdében.

A Big Maple Leaf intézményközi műkincskölcsönzés révén került Berlinbe, 2010-ben állították ki a berlini múzeumszigeten álló Bode Múzeumban. Az értéke 3,75 millió euró (1,2 milliárd forint).

