A könnyű munka reményében válnak csalók pénzmosóivá addig becsületes civilek

Megint egy átlagember került bajba azzal, hogy ismeretlen bűnözők pénzét segített tisztára mosni. Németországi csalásokból származó zsákmányt utaltak a számlájára, amit ő némi jutalékért cserébe felvett és készpénzben adott tovább. Bevett módszer az alvilágban, hogy a bűncselekményekkel szerzett pénzt civilek bevonásával teszik követhetetlenné. Sokan nem is sejtik, hogy a könnyen szerzett kis mellékessel mekkora bajba keverednek. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Marjai János)

Egy kétgyerekes apuka és egy dörzsölt bűnöző ült együtt a vádlottak padján, a Zalaegerszegi Törvényszéken. Az előbbi életében először jár bíróságon, a másik férfi egy újabb bűncselekmény vádja miatt előzetesben van. A vádhatóság szerint E. Sándor 2015-ben pofonegyszerű, ám jövedelmező bizniszt ajánlott a törvénytisztelő családapának, K. Zoltánnak. Első lépésben csak nyittatott vele néhány bankszámlát, és egyszeriben óriásai összeg került a férfi számlájára.

A közreműködésért 1,5 százalékos részesedés járt

Matécsa Artemon, a Zalaegerszegi Főügyészség ügyésze a Duna Televízió Kékfény című műsorában elmondta, a megállapodás szerint a bankszámláira érkező pénzösszegeket K. Zoltánnak készpénzben kellett felvennie, majd E. Sándornak átadnia. A közreműködését K. Zoltán az átutalt pénz 1,5 százalékának megfelelő összegű jutalékot kapott. Elsőre 7 millió 35 ezer 46 forint értékű euró érkezett.

Azonban a pénz piszkos volt, egy csaló, aki Németországban garázdálkodott, utalta K. Zoltánnak. A módszere az volt, hogy müncheni, nürnbergi, bambergi, és

más cégek nevében átutalási megbízást kezdeményezett a vállalkozások számlavezető bankjánál.

A cégek ügyvezetőinek nevét felhasználva, postai úton próbált utalni, volt, hogy a közleménybe azt írta: felújítás. A vádlottak feladata volt ezeket a pénzeket tisztára mosni állítja az ügyészség.

A további lehúzások azonban nem jöttek össze. A vádirat szerint összesen közel 70 milliónyi euróval próbálkozott a rejtélyes németországi csaló. Az első utalásnál már késve, de a többinél még időben kiszúrták a bankok, hogy hamis a megbízás.

A csaló kilétére egyelőre nem derült fény. E. Sándor és K. Zoltán azonban lebuktak.

A pénzmosást elkövető zalai családapa két hitelt fizet, vagyona nincs. Az ügyészség hat hónapnyi felfüggesztett börtönt kért rá, mindent beismert, és lemondott a tárgyalásról. Társát, aki beszervezte, felbujtóként elkövetett pénzmosással vádolják. Ő azonban még védekezik, ha elfogadta volna a vádhatóság ajánlatát, hónapot hónapot ült volna.

Sokan bevállalják a pénzmosás kockázatát

„Nehéz elhinni, de egyáltalán nem ritka madár, aki bevállalja a pénzmosás kockázatát. Gyakori viselkedés, hogy

a könnyen megszerezhető pénz reménye elvakítja az embereket,

és olyanba is beleugranak, amin később rajta vesztenek” – mondta egy hasonló ügy kapcsán a Kékfénynek, Farkas Ákos, a Miskolci Egyetem jogászprofesszora.

Afrikában élő, csalóknak segítettek eltüntetni a piszkos pénz nyomát

Így gondolkodhattak azok a szegedi családok is, akik egy nemzetközi bűnszervezet kellős közepén találták magukat, tíz százalékos jutalékért Afrikában élő, internetes csalóknak segítettek eltüntetni a piszkos pénz nyomát, akik ezrével küldtek szét a világban becsapós e-maileket hihetetlenül olcsó árukról, busásan megtérülő befektetésekről.

A lényeg, hogy áldozataik a megadott bankszámlákra utaljanak. Több mint 200 milliónak veszett nyoma, a hatóságok itt sem bukkantak a vezetők nyomára, erre kellettek a szegedi emberek. A kilenc vádlott alig hitt a fülének, amikor meghallotta, hogy az ügyész szabadságvesztést kért rájuk.



Szintén Szegeden a napokban két és fél évre ítéltek jogerősen egy mezőtúri személyt, aki szintén egy internetes csalónak nyitott számlát. A megvezetett német állampolgárok hiába várták, hogy az általuk kiválasztott gépkocsit az Egyesült Államokból leszállítsa a hirdető számukra, az autók sosem érkeztek meg. Az átutalt 14 milliónak viszont nyoma veszett. A magyar pénzmosó alkalmanként tíz-húsz ezer forintért kockáztatta a börtönt.

„Könnyű munka, nem kell megszakadni közben”

Egy másik esetben egy ötvenegy éves asszony keresett jutalékért pénzmosásra vállalkozókat. Be is szervezett egy budapesti nőt, aki a testvérének is szólt, hogy itt egy könnyű munka, nem kell megszakadni benne. A csalók elhitették külföldi cégekkel, hogy ők az egyik partnerük üzletkötői. Majd kérték, hogy az esedékes átutalásokat most egy másik számlára szíveskedjenek fizetni. Volt, akinél bejött a trükk és fizetett, a pénz pedig a magyar testvérpár számláján landolt.

Aztán amikor a bank elkezdett visszakövetelni tőlük egy nagyobb összeget, egyikük bement a rendőrségre. Aztán nagyot nézett, amikor kattant a csuklóján a bilincs.

Dél-amerikai drogkartellek pénzét mosták

Az egyik legdurvább pénzmosásos ügyben harminchat magyar átlagember: nők, férfiak, nyugdíjasok kisgyerekes családok kerültek a vádlottak padjára. Dél-amerikai drogkartellek pénzét mosták tisztára úgy, hogy a kábítószerkereskedelemből származó több tíz, olykor százmilliós bevételeket néhány tízezresért cserébe- személykocsik titkos rekeszeiben csempészték Magyarországra.

Innen a pénzt a Távol-Keletre, Kínába és Hongkongba küldték tovább. Ebben az esetben is a bűnös pénz útjának éltüntetése volt a cél, hogy aztán máshol legális pénzként, befektetésként, üzletrészként bukkanjon fel, és senki ne tudhasson a tényleges eredetéről, 18 milliárdnak kélt lába, a csalókkal együtt.

A pénzmosás ügyeik vádlottjai hiába védekeznek azzal, hogy semmi közük a csaláshoz, és nem tudták, miben vesznek részt valójában –hangsúlyozta a Farkas Ákos. Hozzátette, amikor egy pénzügyi szolgáltató gyanúsat észlel, kötelessége értesíteni a Nemzeti Adó és Vámhivatalon belül működő Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás elleni Információs Irodát. Évente átlagosan kilenc-tízezer ilyen bejelentés érkezik, amelyek közül egyre többet vesznek komolyan a hatóságok.

A címlapfotó illusztráció.