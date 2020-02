Egyre népszerűbbek a távmeghallgatások a bíróságokon

Naponta már több, mint negyven távmeghallgatást tartanak a bíróságokon. Ez az az eset, amikor a vádlott, vagy a tanúk csak videókapcsolaton keresztül láthatók a tárgyalóteremben. Olyan gyorsan nő az igény erre a megoldásra, hogy a börtönökben újabb és újabb videószobákat nyitnak, mert nemcsak olcsóbb, hanem biztonságosabb is, ha egy fogvatartottat nem kell utaztatni. A múlt héten egy csaló banda több tucat idős áldozatát is a lakóhelyükhöz közeli bíróságról kapcsolták a több, mint száz kilométerre lévő tárgyalásra. A Kékfény riportja.

Elég a bírónak, az ügyésznek és az ügyvédeknek jelen lenni a tárgyalóteremben (A kép illusztráció. Fotó:MTI/Czeglédi Zsolt)

Az idős emberek bedőltek egy csaló bűnszervezetnek. Az egész azzal kezdődött, hogy telefonon megkeresték őket, és meghívást kaptak egy ingyenes orvosi vizsgálatra. A helyszín úgy nézett ki, mint egy magánrendelő. Amikor a gyógyulni akaró idősek beléptek, azt hitték, hogy nagy tudású orvosokkal találkoznak.



Az ügyészség szerint a bűnszervezet tagjai nem voltak orvosok. Minden csak színjáték volt. A vizsgálatoknál például bármilyen elektromos eszköz megfelelt, csak villogjon, vagy sípoljon. Aztán amíg az úgymond diagnózisra vártak, beültették az időseket egy csodatévő kütyüket bemutató áltudományos előadásra.

Az előadás után egyenként megint behívtak mindenkit, majd megérkezett egy másik fehér köpenyes. Hozta a vizsgálati eredményeket.

Ráijesztettek az idős emberekre,

hogy a napjaik meg vannak számlálva. A közelgő tragédiát azonban megelőzhetik, a termékbemutatón látott csodamasinákkal.

A csalók itt megint csapdát állítottak. Elhitették áldozatukkal, hogy ő a kiválasztott szerencsés, aki sorsoláson vehet részt. Az időseket megbabonázta, amikor egy ötszázezer forintos bónuszt kihúztak. Elhitették velük, hogy nyertek, és már csak a maradék alig négyszázezret kell fizetniük.

Az elmúlt években lebukott bűnszervezetek mind hasonló módon csapták be az embereket. Tíz, húsz, vagy olykor ötvenszeres áron adtak el egyszerű gyógyászati segédeszközöket. Ebben az ügyben ötvenkét embert állítottak bíróság elé. A sértetteknek összesen mintegy 94 millió forint összegű kára keletkezett, amely nem térült meg.

Háromszáznegyvenöt hiszékeny embert csaptak be

Az ügyészség szerint a bűnszervezet Vas megyében, Baranyában, Borsodban, Pest, Csongrád és Bács-Kiskun megyében összesen 345 hiszékeny embert csapott be. Közülük most Érdre 21 sértettet idéztek be, hogy tanúskodjanak.

Szombathely a legrövidebb útvonalon autóval és autópályán is több mint kétszáz kilométer. A tömegközlekedés pedig sok idős embernek egy tortúra lenne. Ezért döntött a bíróság az úgynevezett távmeghallgatás mellett.

Az új Büntetőeljárási Törvény alapján 2018. óta a gyakorlatban is lehetőség van arra, hogy egy vádlott, vagy egy tanú távolról, videókapcsolaton keresztül vegyen részt a tárgyaláson.

Csaknem ezer távmeghallgatást tartanak havonta

Az első hónapban még csak négy távmeghallgatást tartottak a bíróságokon, 2019-ben pedig a távmeghallgatások száma már több mint 6400 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy havonta a megtartott távmeghallgatásoknak a száma már megközelíti az ezret.

Nagyjából hétköznaponként átlagosan 40–50 távmeghallgatás is lehet az országban, mostanra kiépült az országos hálózat.

Gyakorlatilag minden járásbíróságon, törvényszéken, ítélőtáblán és a Kúrián is van legalább egy távmeghallgató szoba, de rendőrségeken, kormányhivatalokban is lehetőség van videókapcsolásra.

„Amikor a bíróságok távmeghallgatásokat bonyolítanak le, körülbelül a nyolcvan százalékát büntetésvégrehajtási intézetekkel teszik, ez azt jelenti, hogy ilyenkor a büntetésvégrehajtási intézetből nem kell előállítani a vádlottat, illetőleg az elítéltet, hanem helyből, abból a büntetésvégrehajtási intézetből meghallgatható, ahol éppen fogva tartják” – fejtette ki Péter Zoltán OBH főosztályvezető-helyettes.

Jelenleg hatvan ilyen videószoba működik a BV intézetekben, de akkora a leterheltség, hogy a bővítést tervezik. Péter Zoltán szerint mindez megéri a ráfordítást.

Péter Zoltán szerint a bírók kezdik felfedezni a távmeghallgatásban rejlő lehetőségeket. Például, hogy a rögzített felvétel utólag bármikor visszanézhető, így akár a viselkedés mélyebb elemzésére is lehetőség van. Másodfokon pedig nem csak száraz jegyzőkönyvekből ítélkezhetnek, hanem láthatják a hús-vér emberek reakcióit. Kétség esetén pedig jöhet a visszanézés.

A címlapfotó illusztráció.