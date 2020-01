Lézerrel vakította el egy repülő pilótáját, vádat emeltek ellene

A jog szerint közlekedés biztonsága elleni bűntett a leszálló gépek pilótáit lézerrel elvakítani. Sokan nem is gondolják, hogy a vékony sugár milyen bénító hatást kelt a pilótafülkében. Csak tavaly ötven Magyarországon leszálló gépet veszélyeztettek lézerrel – egy ügy jutott el a bíróságig. A Kékfény riportja.

Hegedűs Csaba hevesen tagadta a bíróságon, hogy direkt a repülőre irányította volna a lézerét. Azt elismerte, hogy tényleg volt egy viszonylag nagyobb teljesítményű lézere, és hogy aznap este használta is, de az mondta, csak egy rókát akart vele elkergetni.

Hegedűs Csaba a tyúkjait akarta megvédeni a rókáktól vadriasztó berendezéssel, ami nem segített távol tartani a ragadozókat. Valahol azt hallotta, hogy a

lézerfény megugrasztja a rókát, ezért vette meg az eszközt.

2019. márciusában egy este annyi történt – mondta –, hogy a szobája ablakából észrevett egy rókát, és megpróbálta elkergetni. A férfi állítása szerint csak a föld felé célzott, de valamiért mégis elvakította a 400 méter magasan repülő gép pilótáját.

A lézerek a 90-es években váltak elérhetővé

Mutatópálca helyett lehet használni vagy éppen gyerekjátékként. Az erősebb verziókkal akár tüzet is lehet gyújtani. Az ilyen, 500 milliwatt teljesítményű eszközök néhány méterről maradandó szemkárosodást is okozhatnak, valamint arra is tökéletesen alkalmasak, hogy elvakítsák a repülőgépek pilótáit, akár 5-6 kilométeres távolságból.

Az utóbbi években világszerte jelenséggé vált, hogy lézerekkel céloznak meg leszállni készülő utasszállító repülőket. Magyarországon is.

„2018-ban közel száz esetben fordult elő, hogy a leszállni készülő gép pilótafülkéjét lézerfénnyel vették célba, tavaly már csökkent az esetszám” – mondta Gerendai Dorottya, a HungaroControl szóvivője.

De a csökkenő esetszám is azt jelenti, hogy

a Liszt Ferenc repülőtéren tavaly 50 esetben próbálták elvakítani utasszállító repülőgép pilótáját,

miközben az egyik legveszélyesebb manővert, a leszállást hajtja végre, akár két-háromszáz utassal a fedélzeten. Amikor a fénysugár eltalálja a pilótafülkét, az olyan, mintha egy fénybomba robbanna a szélvédőn. A jelenség magyarázata az, hogy a 800-900 km/h-val repülő gépek szélvédőit mikrokarcolások borítják, amelyek ezernyi irányba tükrözik a lézersugarat.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A legtöbb esetben nincs meg a tettes

A Liszt Ferenc repülőtéren eddig egy embert fogtak el lézerezésért 2010-ben. A leszállópályát hatalmas terület veszi körül, a tettes bárhol lapulhat. Ha a pilóta esetleg észre is veszi, hogy honnan „lövik” a lézersugarat, mire a rendőrök odaérnek, bőven van ideje kereket oldani.

Hegedűs Csaba az első, akit az utóbbi tíz évben elkaptak repülőgép-lézeresért. A vád szerint nemcsak annyi történt, hogy fénybe borította a pilótafülkét, hanem gyakorlatilag telibe találta a kisgép pilótájának a szemét.



A repülőtér illetékesei kamera előtt nem akartak beszélni a történtekről, de négyszemközt elmondták az eset részleteit. Aznap este egy oktató és egy tanuló szállt fel, az éjszakai repülést gyakorolták. A lézersugár nyomát először a szárnyon látták meg, majd néhány pillanattal később mintha fénybomba robbant volna a pilótafülkében. Az volt a szerencse, hogy a lézersugár a tanuló szemét találta el, a tapasztalt oktató pedig át tudta venni az irányítást, ezért tudták elkerülni a tragédiát.

Hegedűs Csabának a bíróság előtt közlekedés biztonság elleni bűntett miatt kell felelnie, amiért legfeljebb három év börtön jár. Az ügyész azonban mindössze négy év próbaidőt kért, ha bűnösnek vallja magát. A férfi azt mondta, ő csak rókára célzott, repülőre biztosan nem.

„Pontosan tudom, hogy milyen veszélyes ez, ha lezuhan a gép, hogy számolok el a lelkiismeretemmel” – védekezett.

Hegedűs Csabának van egy elmélete arról, hogyan zavarhatta meg a föld felé irányuló lézere a repülőt. Elképzelhető – mondta – hogy a szomszédban található fémhulladék-lerakón valami visszaverte a lézersugarat.

A békéscsabai repülőtéren azt mondták, a megyében soha nem történt még hasonló eset. Mészáros László, a Magyar Repülőszövetség elnöke azt mondta, országosan sem hallott még hasonló esetről. Elvileg éjszaka a műszerek alapján repül a személyzet, de ha egy fény bevilágít a kabinba, másodpercekre elveszítheti a látását a pilóta.

Magyarországon legfeljebb egy milliwattnál erősebb lézert lehet forgalmazni. Az interneten azonban, például Kínából rendelhető ennél lényegesen erősebb eszköz is. A birtoklása nem bűncselekmény, a helytelen használatáért azonban akár 3 év börtönre is ítélhetik a felhasználót.

A címlapfotó illusztráció.