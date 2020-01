Elkezdődött a szüleit meggyilkoló nő és élettárása pere

A vádirat ismertetésével csütörtökön a Szegedi Törvényszéken elkezdődött a szüleit 2018 tavaszán brutálisan meggyilkoló hódmezővásárhelyi nő és élettárásának pere.

A párt több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel, védekezésre, valamint a bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és kifosztás bűntettével vádolják.

A vádirat szerint a nő évek óta gondozta 78 éves édesanyját és 86 éves édesapját, akik nehezen mozogtak és állandó ápolást igényeltek. A nő 2018 elejétől fogva egyre nehezebben viselte a gondozással járó terheket, rendszeresen italozott, főleg azt követően, hogy élettársa letartóztatásából szabadulva a szülőkkel közösen lakott ingatlan melléképületébe költözött. A vádlottak az alkohol mellett nyugtatókat is fogyasztottak.

A nő többször is panaszkodott élettársának, szülei gondozását csicskáztatásnak nevezte, amin a férfi felidegesítette magát, és megállapodtak abban, hogy a szülőket megölik. 2018. május 24-én mindketten nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd este 9 óra után a nő kicsalta édesapját a konyhába, ahol a nehezen járó sértettet a férfi egy baltával hátulról leütötte, majd miután a földre került, még legalább tizennégyszer fejen csapta. A nő végignézte édesapja bántalmazását, majd alkarjával leszorította az akkor már halott idős férfi nyakát, ezzel nyelvcsontját is eltörte. Az idős férfi néhány percen belül meghalt. A konyhából kiszűrődő hangokat hallva a nő ágyhoz kötött édesanyja kiabálni kezdett, amire a férfi a szobában őt is legalább nyolcszor fejbe csapta a baltával.

A vádlottak magukhoz vettek 80 ezer forintot, és megpróbálták felgyújtani a házat. Ehhez a konyhában lévő gázpalackot akarták használni. Ruháikat elégették, és a városba indultak szórakozni. A palackban kevés gáz volt, ami nem robbant föl, csak kisebb tűz keletkezett. Másnap hajnalban a házhoz visszatérő vádlottak látták ezt, és a bűncselekmény nyomainak eltüntetése érdekében ágyneműket, konyharuhákat dobáltak a nő apjának holttestére, amit meggyújtottak. A gomolygó füstöt észrevevő szomszédok értesítették a tűzoltókat, akik megtalálták a holttesteket.

Az ügyészség a férfival szemben – beismerő vallomása esetére is – tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérte.

Az 55 esztendős férfi, akit a csuklyát viselő fegyőrök kéz- és lábbilincsben vezetettek az előkészítő ülésre azt mondta, vállalja a felelősséget tetteiért. A vádlott a gyilkosságokat elismerte, de hangsúlyozta, élettársa nem kérte szülei megölésére, a nő ártatlan a bűncselekményekben.

A nő kórházban van, állapota miatt nem szállítható, ezért őt később, távmeghallgatással kérdezi ki a bíróság, amely az ügyben tárgyalást tart.

A címlapfotó illusztráció.