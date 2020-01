Meccsek eredményeit akarták befolyásolni

Nem ismerték el a bűnösségüket a vesztegetéssel vádolt játékvezetők a múlt heti bírósági előkészítő ülésen. Négy játékvezető pénzt fogadott el két edzőtől és egy klubvezetőtől, hogy a mérkőzések eredményét befolyásolják. A vád bűnbánó egyesületi vezetők vallomásain és a Nemzeti Védelmi Szolgálat titkos megfigyelésein alapszik. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)

Hat vádlottat állítottak bíróság elé a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség azzal vádolja őket, hogy hat kézilabda-mérkőzés eredményét akarták befolyásolni. A vádban szereplő legelső mérkőzést 2015-ben a Kisvárda és a Hajdúnánás játszotta.

Dobos Péter, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség ügyésze a Duna Televízió Kékfény című műsorában elmondta, a Kisvárda csapatának edzője százezer forintot ajánlott fel a játékvezetőknek azzal a kijelentéssel, menjetek vacsorázni. A két bíró ezt vesztegetési kísérletként értelmezte és visszautasította. Dobos Péter hozzátette,

a játékvezetők a vesztegetést a mérkőzést követően jelentették a játékvezetői bizottság elnökének.

2015-ben ebből nem lett ügy. A Magyar Kézilabda Szövetség éves szakmai beszámolójában sem említették meg a vesztegetési kísérletet. A Kisvárda edzőjének neve akkor merült fel ismét, amikor 2017-ben sorozatos lebukások történtek.

A második bundázott meccset az ügyészség szerint 2016. december 30-án játszották Budaörsön. A mérkőzés előtt a Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapat edzője telefonon arról egyezkedett a bírókkal, hogy kétszázezer forintot fizet, ha segítenek nyerni.

A játékosok nem tudtak a bundáról. Végül a Budaörs győzött. Ezért a mosonmagyaróvári edző nem adta oda a kialkudott kenőpénzt a bíróknak.

2017. február 18-án jeles napra készültek Mosonmagyaróváron. Ezen a napon avatták fel az új sportcsarnokot. Az ügyészség szerint a női kézilabdacsapat edzője be akarta biztosítani, hogy hazai győzelem szülessen. Az edző ötszázezer forintot ígért a bíróknak.

A csarnokavatón az ellenfél győzött, a Mosonmagyaróvár ismét veszített, és a kudarc után már a kiesés veszélye is ott lebegett a csapat felett.

További három mérkőzés eredményét is befolyásolni akarták

A vádiratban szereplő hat meccsből ötször nem az a csapat nyert, amelyiknek az érdekében bundáztak. Nem az elvárt eredmény született, és sokszor a beígért kenőpénzt sem adták át a bíróknak.

Az ügyészség szerint a pénzátadás vagy az eredményes manipuláció nem is feltétele a vesztegetésnek. Már az is

bűncselekmény, ha valaki a jogtalan előny ígéretét elfogadja.

Az ügyészség szerint a lehallgatott telefonbeszélgetések ezt bizonyítják.

Ketten beismerő vallomást tettek

Az ügy vádlottjai a Mosonmagyaróvár és a Kisvárda akkori edzője, egy klubelnök és egy közvetítő. Időközben ketten hajlandók voltak beszélni. Egyikük a Mosonmagyaróvár edzője, a másik az orosházi kézilabda klub elnöke. Mindketten terhelő vallomást tettek a többiekre. Vallomásukért cserébe az ügyészség enyhébb büntetést javasolt.

A Kisvárda edzője 2019 őszén másfél év felfüggesztett büntetést kapott, az Orosháza elnöke nyolcszázezer forint pénzbüntetést. Egyiküknek sem tört derékba a sportkarrierje.

A többi vádlottat önálló intézkedésre jogosult személy által elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolják. Az ügyészség szerint több esetben bizonyítható, hogy a játékvezetők a kötelességüket megszegve manipulálták a végeredményt.



„A mérkőzés végkimenetelét a játékvezetők a mosonmagyaróvári csapat érdekében a kétes szituációkban például lépéshibák, belemenések megítélésével a mosonmagyaróvári csapat számára kedvező döntések meghozatalában megkísérelték befolyásolni” – mondta Dobos Péter.

A kötelességszegés a vesztegetés elfogadásának súlyosabb esete,

kettőtől nyolc évig terjedő börtönnel büntethető. A védők szerint azonban a játékvezetők egyik meccsen sem hoztak részrehajló ítéleteket, nem volt kötelességszegés. Ezért azt akarják, hogy minden egyes meccset nézzenek végig, és elemezzék ki szakértővel.

Meccselemzéssel nem bizonyítható a kötelességszegés

Látni vagy nem látni, ha egy meccset megbundáztak? Ez a kérdés, már korábban is felmerült, amikor évekkel ezelőtt a magyar labdarúgást érintő korrupciós ügyeket tárgyalták. Akkor az egyik bíró arra a következtetésre jutott, hogy meccselemzéssel nem bizonyítható a kötelességszegés. Keviczki István, a Fővárosi Törvényszék bírája elmondta, „akármilyen szakértőkkel vizsgáltatnánk meg egy felvételt kétséget kizáróan nem lehetne megállítani a bűntettet, csak abban az esetben, ha maga a játékos azt állítja, hogy szándékosan esett hasra, hogy befolyásolja a mérkőzés kimenetelét. Aki úgy lép pályára egy futballmérkőzésen, hogy veszíteni akar, az úgy is viselkedik” – mondta a bíró, aki arra a meggyőződésre jutott, hogy egy

megvesztegetett játékos pusztán azzal, hogy pályára lép, megvalósítja a kötelességszegést.

Merthogy neki a meccsen az lenne a kötelessége, hogy teljes erőbedobással hajtson a győzelemért.

Élvonalbeli játékvezetők érintettek

A most zajló ügyben játékosok nem érintettek, csak főképp játékvezetők, akik az élvonalába tartoztak. Magyarországon a 2017-es szezonban összesen nyolcszázhetven kézilabdabíró volt, közülük mindössze tizenhatan voltak, akik nemzetközi tétmeccseket is vezethettek. Ebből a tizenhatos elitklubból, most négy játékvezető ül a vádlottak padján.

Közülük ketten már elnyerték az Év játékvezetői címet is. Az egyikük magas rangú rendőr volt. Dobos Péter elmondta, az érintett rendőr játékvezetői tevékenységét szolgálati idején kívül, magánidőben végezte. Állítólag a főrendőrt ekkor már megfigyelték. A Nemzeti Védelmi Szolgálat lehallgatta a telefonjait, és titkos nyomozást folytatott ellene.

A bírósági előkészítő ülésen nem született egyezség, ezért tárgyalás lesz. A bíró elfogadta a védők kérését, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség szakértője elemezze a mérkőzéseket, vajon történt-e bírói kötelességszegés. A szövetség éves szakmai beszámolójában nem tett említést korrupcióról, mérkőzések jogtalan befolyásolásáról.

A címlapfotó illusztráció.