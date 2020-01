Járókelőket akart kirabolni öt fiatal Budapesten

Egy tizenöt éves, egy tizennégy éves, két tizenhárom éves, valamint egy tizenkét éves fiúból álló csoport 2020. január 9-én délután Budapesten, az Örs vezér terén háromszor is megpróbáltak fiatalokat kirabolni – olvasható a rendőrség honlapján.

Először fél három körül vettek körbe egy fiút, akit megfenyegettek, hogy megverik, ha nem adja át a telefonját és a pénzét. A csoport tagjai a fiú pénzét elvették, azonban a mobilt már nem tudták megszerezni, a fiatal elfutott támadói elől. Ekkor az egyik tizenhárom éves fiú még utána futott, és kétszer hátba rúgta.

Fél órával később másik két fiút is kiszemeltek, akiktől szintén a telefonjukat és pénzüket követelték. Körbevették, majd veréssel fenyegetve rángatni kezdték őket. A két fiatalnak végül sikerült elfutni, a rablók pedig értékszerzés nélkül elmenekültek a helyszínről.

A csoport végül egy Örs vezér terén lévő trolimegállóban akart kirabolni egy fiatalt. Eredetileg tőle is a pénzét akarták elvenni, de mivel az nem volt nála, „megelégedtek” volna a cipőjével is. A fiú nem akarta odaadni a cipőt, emiatt a társaságból ketten többször megütötték, egyikük hátba is rúgta. A rablókat ekkor megzavarta egy járókelő, így a sértettnek sikerült elmenekülni.

A nyomozók a lefoglalt kamerafelvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőket, majd a kőbányai járőrök másnap elfogták mind az öt fiatalt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói az öt fiút csoportosan elkövetett rablás gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek letartóztatásukra.

A címlapfotó illusztráció.