Futócipővel akart megvesztegetni egy gyulai börtöntisztet egy fogvatartott

Jogerősen két év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt a férfit, aki megpróbálta megvesztegetni a gyulai börtön egyik tisztjét, hogy így kerüljön másik fegyintézetbe.

A táblabíróság hivatali vesztegetés bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, mint többszörös visszaesőt. A jelenleg 27 éves férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.

A vádlott 2017-ben a rablás miatt rá kiszabott hat és fél éves fegyházbüntetését töltötte Szegeden. Júniusban a gyulai börtönben tartózkodott pár napig, mivel egy ottani tárgyalásra idézték meg. A férfi – akit korábban már számos alkalommal sújtottak fegyelmi büntetéssel és magas biztonsági kockázatba sorolták – bántalmazással vádolva feljelentette az egyik felügyelőt.

Az ügyben vizsgálat indult, a gyulai börtön egyik tisztje hallgatta ki a vádlottat. Ekkor a férfi előadta, hogy szeretne visszakerülni a szegedi fegyintézetbe, és ha a kihallgató tisztje ebben segít, vesz neki egy márkás, 18 ezer forintba kerülő futócipőt, mert tudja, hogy szeret futni. A tiszt ezt nem fogadta el, hanem a történteket azonnal jelentette a felettesének.

A jelenleg is szabadságvesztését töltő, a bíróság elé is szíj- és lábbilincsben kísért férfi arra hivatkozott, drog- és nyugtatófüggő volt, a szedett gyógyszerek miatt nem emlékszik a történtekre, de ha tett is ajánlatot a tisztnek, azt nem gondolta komolyan, és elnézést kér miatta.

A táblabíróság döntésével helybenhagyta az első fokon eljáró Gyulai Törvényszék ítéletét.

A címlapfotó illusztráció.