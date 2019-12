Képzett magyar tolvajok járnak Németországba bankautomatákat robbantani

Klímatechnikus és hegesztő is tagja volt a németországi automatákat fosztogató bandának, és jól tudták, hogyan bánjanak a gyúlékony gázzal, amit a bankautomaták felrobbantásához használtak a bandatagok. Több alkalommal nagyobb kárt okoztak, mint amennyi pénzt zsákmányoltak. Ezért lettek kiemelt célpontjai a német és a magyar rendőröknek. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció

Míg Magyarországról néhány éve teljesen eltűntek a bankautomatákra szakosodott tolvajok, Németországban minden nap kiszakítanak, szétvernek vagy felrobbantanak egy bankjegykiadót.

Gázt vezettek az automatába

Az utóbbi évek legprofibb brigádja rutinos magyar betörőkből állt. Néhány hónap alatt százmillió forintot zsákmányoltak a német ATM-ekeből. A módszerük igencsak kifinomult volt: megfúrták az automatát, és gázt vezettek bele. Pedig a gázzal, ha robbantásra akarják használni, nem egyszerű bánni. Gál András, a Nemzeti Nyomozó Iroda osztályvezetője, aki magyar részről vezette a nyomozást a Duna Kék fény című műsorában elmondta, hogy megfelelően bánjanak a gázzal,

olyan civil szakmákat tanultak, ahol nap mint nap gázzal kellett dolgozniuk.

Hozzátette, a gyanúsítottak elfogásuk után azt mondták, a legnagyobb szakmai kihívás az volt, hogyan gyújtsák be a gázt, miután feltöltötték vele az automatát.

Német kisvárosokban raboltak

A robbanásnál kevés hangosabb és feltűnőbb jelenség létezik, a magyar banda ezért kisvárosokat kerestek, ott is lehetőleg a város szélén álló áruházakban lévő ATM-eket. Volt olyan robbantás is, ahol csak az üvegkár háromezer euró volt, vagyis kis híján tízmillió forint.

A célpontok többségét biztonsági kamerák figyelték, de ez sem riasztotta el a bandát.

Volt olyan akció, amikor egy bank előterébe mentek be, azt hitték, elég, ha maszkot húznak. A német rendőrök azonban – mesélte Gál András – átnézték a környék összes térfigyelő kamera felvételét, és találtak néhány mozzanatot, ami alapján végül beazonosították a tetteseket. Hogy pontosan melyek voltak azok, a nyomozás érdekei miatt egyelőre nem közölték.

A bankautomaták kitépése, felrobbantása 2009-ben „vált divattá” Magyarországon

A magyar ATM-ekben többnyire forint van, míg a németben euró. Ez önmagában is elegendő ok, hogy egy profi automatarobbantó a határok nélküli Európában inkább nyugaton raboljon. Van azonban más ok is. A bankautomaták felnyitása, felrobbantása, vagy kitépése először Olaszországban, majd később Ausztriában és Szlovákiában vált népszerűvé. Aztán később a magyar bűnözők is előszeretettel estek neki az ATM-eknek.

A bankautomaták kitépése, felrobbantása 2009-ben vált „divattá” Magyarországon. Csak abban az évben több tucat ATM-t loptak el vagy fosztottak ki, szinte minden második hétre jutott egy-egy akció, igaz, csak minden negyedik volt sikeres.

Az egyik legmerészebb akciót 2012-ben egy nagyvázsonyi bankfióknál követték el. A négyfős banda egy lopott nagy teljesítményű BMW-vel követte el a rablást. Az automatához behúzták a lopott BMW vonóhorgára erősített drótkötelet, ráakasztották az ATM-re, és megrántották a készüléket. Akkora erővel tépték ki a páncélszekrényt, hogy nemcsak az automata, hanem a bank biztonsági kamerái is tönkrementek. Végül azért buktak le, mert amikor egy erdőben próbálták szétfeszíteni a lopott ATM-et, egy vadőr véletlenül rájuk talált.

A pénzjegykiadó automaták elleni akciók azért váltak népszerűvé, mert a módszer viszonylag egyszerű, és

enyhébb büntetés jár érte, mint egy fegyveres rablásért.

Az elkövetők először a helyszínen próbálták fúróval, flexel felbontani az ATM-eket, később jött a kitépős módszer, majd végül a robbantás is elterjedt. A bűnözők annyira elszemtelenedtek, hogy sokszor arra is ügyeltek, hogy a rendőrök minél később keressék őket: volt rá példa, hogy szöget szórtak a rendőrség épülete elé, vagy elállták a gépkocsi-kihajtójukat, sőt, az is előfordult, hogy az akció előtt felhívták a helyi kapitányságot, és azt állították, hogy baleset történt a város másik végében.

A magyar ATM-ek biztonsági rendszerrel vannak ellátva

A 2010-es évekre a rendőrök és a bankok is egyre nagyobb figyelmet fordítottak az ATM-tolvajokra. A robbantásokra szakosodott bandákat a Nemzeti Nyomozó Iroda üldözte, a pénzintézetek pedig egyre többet költöttek az automaták biztonságára, így az utóbbi években szinte teljesen felhagytak a bűnözők ezzel a módszerrel.



Jakab Péter, a Magyar Bankszövetség bankbiztonság bizottságának elnöke elmondta, „úgy tűnik hogy elég hatékony az a biztonsági megoldás, amely érzékeli, ha az ATM elmozdul a helyéről, illetve ha megpróbálják valamilyen robbanóképes gázeleggyel feltölteni”. Hozzátette, ilyenkor

az ATM-ben található pénzt megfesti, forgalomképtelenné teszi a rendszer.

A magyar ATM-eken ma már felirat is figyelmeztet: ha valaki megpróbálja feltörni, lemoshatatlan festék fog megjelölni minden bankjegyet, és jó eséllyel magát a betörőt is. Magyarországon mostanra gyakorlatilag megszűntek az ATM-ek elleni támadások. Németországban azonban majd 40 százalékkal nőtt egy év alatt, tavaly 369 ATM-rablást regisztráltak a hatóságok.

A most lebukott magyar banda valószínűleg ezért döntött úgy, hogy német ATM-eket robbant fel. Jelenleg nyolc támadást kötnek hozzájuk. A banda vesztét részben a kamerafelvételek, részben pedig a helyszínen hagyott DNS-nyomok okozták.

A német és magyar rendőrök együttes erővel fogták el a bandát

Amikor minden bizonyíték összegyűlt, a német és a magyar rendőrök egyszerre ütöttek rajtuk. A két országban egyszerre száz rendőr lépett akcióba, és mind a nyolc bűnözőt elfogták.

Nem azért kellett száz rendőr a rajtaütéshez, mert a banda annyira veszélyes emberekből állt volna, épp ellenkezőleg, profi betörőként tudták, hogy az erőszak legapróbb jele is súlyosbítja a büntetésüket, így készséggel megadták magukat. Azért kellett ennyi rendőr, hogy

egyszerre üssenek rajta minden helyszínen, ahová a lopott pénzből juthatott.

Ingatlanokat, céges telephelyeket és széfeket is át kellett vizsgálni. Gál András elmondta, klasszikus pénzmosás valósult meg, hiszen a tolvajok befektették a pénzt különböző gazdasági társaságokba, ingatlanba, és autókat is vásároltak.

A százmillió forintos zsákmányból egyelőre húszmilliót találtak meg a nyomozók. Az egyik ingatlanban találtak fegyvereket és lőszert is. A nyolcfős banda minden tagja rendőrkézen van, heten magyarok, egyikük német állampolgár.

