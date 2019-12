Szabályszegések sorozata és egy véletlen lövés okozta egy vadász halálát

Vadászat közben véletlenül megbotlott, és éppen a tőle száz méterre lévő társát találta el egy olasz vendégvadász a Bakonyban két éve. Az áldozat azonnal meghalt. Első hallásra úgy tűnt, a tragédia egy szerencsétlen baleset volt. De aztán kiderült, hogy a férfi szinte az összes szabályt megszegte, amikor engedély nélkül kezdett botorkálni az erdőben egy csőre töltött, kibiztosított fegyverrel a kezében. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az olasz állampolgárságú Albert B. két társával 2017 telén érkezett a Bakonyba. Sokszor jártak már errefelé, a helyiekkel baráti viszonyt ápoltak. A törvény szerint azonban külföldi állampolgár Magyarországon csak hivatásos vadász felügyeletével vadászhat, önállóan nem. A három főből álló társaságot a helyi fővadász vitte ki a területre, felültette őket egy-egy lesre, egymástól pár kilométer távolságban, ő maga pedig az autójában várta, hogy hívják, ha lőnek valamit.

Már az elején szabályt szegett

Alberto B. volt az egyetlen, aki nem egyedül ült a lesen, egy magyar barátja is vele volt, akinél azonban nem volt puska, csak a zsákmány feldolgozásában segített volna. Az olasz férfi azonban egy idő után elunta a várakozást, és úgy döntött, gyalog próbálja meg becserkészni a zsákmányt. Ezzel követte el az első szabályszegést, hiszen a szabály szerint a lest csak kísérő engedélyével szabad elhagyni, vagy akkor, ha vége a vadászatnak.

A külföldi vadász azért nem hagyhatja el engedély nélkül a lest, mert így a hivatásos kísérő már nem fogja tudni, hol van. Alberto B.-nek ráadásul sikerült úgy lemásznia a lesről, hogy a legalapvetőbb biztonsági szabályt sem tartotta be.

Nem biztosította ki a fegyvert, és a gyorsító is fel volt húzva.

Maróti Béla vadászati szakértő elmondta, a gyorsító azért van, mert pontosabban lehet lőni a használatával. Minél nagyobb erővel kell meghúzni a ravaszt, annál nagyobbat mozdulhat a puska. A gyorsító a meghúzáshoz szükséges erőt a minimálisra csökkenti, ennek azonban ára van – magyarázta.

A gyorsítót csak akkor szabad használni, ha a vadász már célra tartja a fegyvert, ugyanis olyan érzékennyé válik az elsütő billentyű, hogy szinte elég csak ráfújni, és elsüti a fegyvert. Még a lesen ülve, várakozás közben is szigorúan tilos begyorsítva tartani a fegyvert, cserkelni – gyaloglás közben vadászni – pedig egyenesen őrültség.



Cserkelés közben a begyorsított puska elsülhet akár attól is, ha például hozzáér egy gally vagy a kabát szárnya. De elég egy döccenő is a talajon, amiben véletlenül megbotlik a vadász. Alberto B.-vel is ez utóbbi történt: megbotlott, a fegyver véletlenül elsült, a golyó pedig 91 méteres távolságból eltalálta társát.

A vádlott magyarázkodott

Alberto B. korábban azt vallotta, hogy épp megpillantott egy vadat, a vállához emelte a puskát, és pont abban a pillanatban megbotlott valamiben. Ezért lőtte agyon a barátját, aki az egyik lesen ült. A férfi azzal védekezett, hogy az áldozatnak semmi keresnivalója sem lett volna azon a lesen, ahol végül agyonlőtte. Eredetileg ugyanis azt beszélték meg a fővadásszal, hogy teljesen máshová ülteti a barátját, és őt nem értesítette róla, hogy megváltoztatta az elhelyezését.

A bíróság szerint azonban ennek nincs jelentősége, ha Alberto B. a számára kijelölt lesen marad, nem történt volna baj. De ha már lemászott a jeges, csúszós létrán, és szabálytalanul cserkelni indult, legalább a fegyverkezelés alapvető szabályait betarthatta volna. Alberto B. több száz métert cserkelt a begyorsított puskával, miközben

minden egyes lépése maga volt a közvetlen életveszély.

Maróti Béla arról beszélt, többször volt már olyan eset, amikor valaki ült a lesen, és begyorsítva felejtette a puskáját. Mint mondta, egy tipikus helyzet, amikor a fáradó vadász megpillantja a vágyott zsákmányt, vállhoz emeli a puskát, begyorsít, de a vad elszalad. Kicsit mérgelődik az ember, a puskát meg leteszi maga mellé, és el is felejti, hogy a gyorsító be van kapcsolva.

Úgy véli, a hiba oka a rutin. Amikor az ember már azt hiszi, a kisujjában van minden, a fegyverről akkor sem szabad elfeledkezni, az akkor is összpontosított figyelmet követel, ha valaki már ötven éve forgatja. Egy ölésre tervezett eszközzel csak egyszer lehet hibázni.

Véletlen okozta egy 23 éves fiú halálát is

Nem ez az első eset, hogy a gyorsító helytelen használata emberéletet követelt. 2016-ban, a Pest megyei Acsán egy 23 éves finn fiatalember halt meg. Vaddisznóhajtás volt, a fiatalember nem magaslesen, hanem egy földön lévő lőállásban várta a zsákmányt begyorsított, kibiztosított a puskával. A fiatalember egy lőbotot használt, a puskacsövet a lőbotra tette, a tust pedig a derekánál tartotta. Aztán elejtette, és ahogyan a puskatus földet ért, a fegyver szerencsétlen módon átfordult. A lövés a fiú gyomrát találta el, aki a helyszínen életét vesztette.

A szakértők szerint minden vadászbalesetet valamilyen banális hiba okoz. Fegyverkezelési hiba, túlzott vadászláz, vagy amikor olyan célra lőnek, amit nem látnak tisztán, és csak utólag derül ki, hogy a vaddisznónak vélt árnyék valójában egy guggoló ember volt.

A szabályok ismerete azonban csak a dolgok egyik fele.

Csakúgy, mint a közlekedésben a sofőröknél, a vadászok között is vannak, akik úgy érzik, hogy ők már annyira profik, hogy a szabályokat csak a többieknek kell betartaniuk. A bíróság szerint a most elítélt olasz vadász, Alberto B. is hasonló mentalitású lehetett. Úgy gondolta, hogy mivel ő Olaszországban egy rutinos vadász, megengedheti magának, hogy a magyar szabályokat figyelmen kívül hagyva vadásszon.

A 60 éves férfi először engedély nélkül elhagyta a neki kijelölt magaslest, aztán a fegyverkezelés legalapvetőbb szabályait megszegve cserkelni indult. Ráadásul a puskáján egy hőkamerás céltávcső volt, amit a magyar szabályok szigorúan tiltanak, ugyanis aki ilyet használ, orvvadásznak minősül. Az olasz férfi ügyvédje fellebezett az ítélet ellen, a per másodfokon folytatódik.