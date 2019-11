A cigarettacsempészetet pár ezer forintokkal olajozták a beregsurányi vámosoknál

Telefonlehallgatások, videófelvételek, terhelő és beismerő vallomások bizonyítják a kötelességszegést. Az elmúlt években több hasonló lebukás is volt, most a 2017-ben elfogott vádlottak ügyét tárgyalják. Nemrégiben szintén vesztegetés miatt bukott le szinte a teljes beregsurányi kirendeltség. A Kékfény riportja.

A beregsurányi határállomás a magyar–ukrán határszakasz egyik legforgalmasabb átkelőhelye. Az utóbbi időben ez lett a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Központi Nyomozó Főügyészség egyik fő műveleti területe is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egykori főtörzsőrmestereit és zászlósait 2017 februárjában vették őrizetbe korrupció vádjával. Az ügynek 18 vádlottja van, 12 egykori NAV-os és hat civil. A törvényszék először hat vádlott kihallgatásával kezdte meg az előkészítő tárgyalást. A vád szerint a vámosok

pénzt vagy kisebb ajándékokat fogadtak el

azért, hogy néhány utas autóját, táskáját ne vizsgálják át. Pár ezer forint, néhány euró vagy egy-két doboz cigaretta ellenében történt a vesztegetés. Hogy mit próbáltak az utasok átcsempészni a határon, azt nem tartalmazza a vádirat, de nem zárható ki, hogy a cigarettacsempészet olajozott működéséhez kellett a kenőpénz.

Nem egyszerű a dolguk az ítélethozóknak

Az már a bíróság előkészítő ülésén is kiderült, hogy nem lesz egyszerű dolguk az ítélethozóknak. Az elsőrendű vádlott ugyanis bejelentette, hogy nincs ügyvédje, mert felmondott. A bíróság így nem tudta meghallgatni a középkorú nőt, aki azt állította, fogalma sincs, miről szól a vád, és mi van az aktákban. A vádlott ellen lassan két éve folyik az eljárás, és most hónapokat nyert, mert új ügyvédet kell kijelölnie a bíróságnak, akinek el kell olvasnia a több mint háromezer oldalas iratot, és egyeztetnie kell védencével.



A másodrendű vádlott tárgyalásán az ügyész elmondta, hogy mind a 26 vádpontot rengeteg bizonyíték támasztja alá: lehallgatási anyagok, híváslisták, szolgálatszervezési adatok, a határforgalmi statisztikai rendszer adatai, kamerafelvételek és beismerő vallomások is. Az ügyész négy év hat hónap börtön kiszabását indítványozta, valamint öt év közügyektől való eltiltást, és pénzbüntetés kiszabását kérte.

A másodrendű vádlott elfogása után azonnal beismerő vallomást tett. Tárgyalásán azonban mindent tagadott. A bíró megkérdezte a védőt, mi az oka annak, hogy a beismerő vallomást visszavonja a védence. Az ügyvéd elmondta, hogy védence már a gyanúsítása napján is több súlyos betegségben szenvedett, többek között aortaelégtelenségben, szívbetegségben, pajzsmirigy alulműködésben. Kitért arra, hogy az asszony nem ehetett a kihallgatása közben, rosszul lett, és minél hamarabb szabadulni akart, mert beteg szülei miatt is aggódott, ezért ismert be mindent.

A többiek is tagadnak

A harmadrendű vádlott is mindent tagad, az egykori pénzügyőr főtörzsőrmesternek hat évet ajánlott az ügyész. A negyed- és ötödrendű egykori NAV-osoknak hat és fél évet javasolt az ügyész, hiába, ők is mindent tagadtak. Öt évet ajánlott az ügyész a beismerő vallomásért a hatodrendű vádlott pénzügyőrnek, aki szintén visszavonta az elfogása utáni részletes beismerő vallomását.

Újabb rajtaütés

A Terrorelhárítási Központ kommandósai idén február 27-én ütöttek rajta a beregsurányi határátkelő vámosain. Ez az akció az előbbi vádlottak elfogása után szinte napra pontosan két évvel később történt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított vámosok tavaly szeptembertől legalább 151 esetben két- és ötezer forint közötti kenőpénzt fogadtak el azoktól, akik Magyarországról kilépve áfát akartak visszaigényelni. 2014 óta

tíz nagy akcióban buktak le tömegesen korrupt pénzügyőrök és rendőrök.

Előfordult, hogy amikor elvitték az állomány egy részét, a többiek továbbra is elfogadták a kenőpénzt, majd néhány hét múlva őket is őrizetbe vették, így alig maradt valaki, aki szolgálatba tudott volna állni a határon. Az összehangolt, az ügyészségi nyomozók által vezetett akciókban a Terrorelhárítási Központ, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is részt vett, csak az elmúlt öt évben összesen 254 egyenruhás ellen indítottak eljárást.

Nehéz ellenállni a kísértésnek

Gáspár Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója évekig nyomozott korrupt hivatásosok után. Azt mondta, hogy a rendőrök és a pénzügyőrök is zárt közösségben dolgoznak. A munka veszélyei és jellege miatt mindenki összetart, akkor is, amikor nem kellene. Ha valaki azt látja, hogy körülötte mindenki korrupt, jól él, és nem bukik le, nehéz ellenállni a kísértésnek. Az oktató olyan esetről is tud, amikor

egy tisztességes határőrre annyira rászálltak korrupt kollégái, hogy az áthelyezését kérte.

A 2017-ben letartóztatott beregsurányi vámosok és az őket megvesztegető utasok pere folytatódott további hét vádlott kihallgatásával. Ők sem fogadták el az ügyész indítványát, tagadták a bűnösségüket, az ügyvédek pedig a korábbi vallomásaik kizárását kérték. Az eddig történtek alapján ebben az ügyben is hosszan elhúzódó perre lehet számítani.

