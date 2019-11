Otthon berendezett laborban készített amfetamint két zalai fiatal

Az internetről letöltött recept alapján, boltban megvehető vegyszerekből készített amfetamint két zalai fiatal. A kezdeti nehézségek után kilószámra is tudtak volna partidrogot gyártani, de az amatőr vegyészek elszámolták magukat. Háromhavi siker után nyolc év börtön vár rájuk. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Matusz Károly)

A két fiatal úgy döntött, hogy amfetamint állítanak elő, amit majd eladnak. Internetes oldalakról megismerték a kábítószer-előállításhoz szükséges alapanyagokat, eszközöket és segédanyagokat, valamint az amfetaminkészítés módját, majd megvásárolták a gyártáshoz szükséges kellékeket. A labort egy szegényes, szentpéterúri házban rendezték be.

A kezdeti sikertelen kísérletezések után mintegy

400 gramm amfetamint sikerült előállítaniuk,

aminek a jelentős részét eladták.

Amikor a rendőrök elfogták őket, több mint kétmillió forintot találtak náluk.

A fiúk laborját 2018 májusában számolta fel a rendőrség. Lebukásuk a véletlen műve volt, épp Szentpéterúr mellett autóztak, amikor egy járőr leintette őket. Mindössze rutinellenőrzésről volt szó, de a fiatalok pánikba estek. Egyikőjük kidobott valamit az autóból, amit az egyik rendőr észrevett. A kidobott tárgy egy fóliacsomag volt, benne zöld növényi törmelékkel, amelyről gyanítható volt, hogy kábítószer.

A házkutatáskor minden előkerült

A kocsi utasait előállították, majd otthonukban házkutatást tartottak. Így találták meg a szentpéterúri labort tele kábítószerrel, az előállításhoz szükséges vegyi anyaggal, valamint rengeteg készpénzt is lefoglaltak a rendőrök.



A két fiatal alapvetően jó családban, jó körülmények között nőtt fel. Egyszerűen csak vonzani kezdte őket a könnyű élet és a nagy pénz ígérete, mondták el vallomásukban.

Huszonöt évesek voltak, amikor elhatározták, hogy kábítószerrel fognak kereskedni. Először Ausztriában, ismeretlentől vásároltak 300 gramm marihuánát, majd később még 150 darab ecstasy tablettát. Ezeket eladták, illetve az elsőrendű vádlott fogyasztott belőle.

Rengeteg alapanyagot találtak

A futárkodással azonban vélhetően nem kerestek eleget, ezért határozhatták el, hogy saját maguk fogják gyártani az anyagot. A rendőrök a már elkészült 400 gramm kábítószer mellett rengeteg alapanyagot is találtak. A szakértők szerint további három kilogramm amfetamint tudtak volna előállítani. Ekkora mennyiség a jog szerint már különösen jelentősnek minősül, és ennek megfelelő büntetés is jár érte. Öt évtől akár húsz évig terjedő büntetés is kiszabható.

Az egyenkét kiszabott nyolc év büntetési tétel, amit a két fiatalember kapott, enyhének mondható. A bíróság értékelte, hogy

nem mindenre elszánt bűnözők, hanem csak megtévedtek.

A bíróság szerint őszintének tűnt a vádlottak megbánása. „A két fiatal átlagos, hétköznapi fiú volt, egyikük sem volt vegyész és komoly alvilági kapcsolataik sem voltak” – mondta Csesztregi Tamás, a Nemzeti Szakértői Kutatóintézet kábítószer osztályának vezetője. Hozzátette, szinte minden évben megbukik egy-két hozzájuk hasonló „lelkes amatőr”.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Legutóbb múlt héten, Csongrád megyében egy szatymazi házban számoltak fel „zuglabort”. Három férfit és egy nőt fogtak el a helyszínen. Elsősorban dizájnerdrogokkal kereskedtek, és a laborban csak az adagolást végezték. A rendőrök rengeteg vegyi anyagot is lefoglaltak, amiből a gyanú szerint amfetamint állíthattak volna elő.

Jelentős az export

Hollandia irányából egyre több kábítószer áramlik Magyarországra, és az utóbbi két–három évben lassan elkezdte kiszorítani a Távol-Keletről érkező dizájnerdrogokat.

Fellebbeztek az ítélet ellen

A két fiatal nemrég fellebbezett a nyolcéves büntetés kiszabásával szemben, enyhítést kértek, és azt, hogy szabadon maradhassanak a másodfokú, jogerős ítéletig. Eddig szabadlábon védekezhettek, tekintettel a normális életvitelükre. A bíró azonban most úgy döntött,

az elsőfokú ítélet után erre nincs tovább lehetőség.

Jó magaviselet esetén a büntetés kétharmada után szabadulhatnak. Ha másodfokon nem enyhítik jelentősen az ítéletet, öt évet biztosan ülni fognak.