Pénzt akart kölcsönkérni – baltával verte agyon nagymamáját az unoka

A bíróság ítéletét jelentősen befolyásolják az emberölés minősített esetei. A jelenlegi ügyben a bíróság kimondta, különös kegyetlenséggel ölte meg nagyanyját az unoka, aki pénz akart kérni a 81 éves áldozattól. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A gyilkosság a Békés megyei Sarkadkeresztúron történt. A házat, ahol a tragédia történt, már eladták, korábbi tulajdonosát, a 81 éves idős asszonyt 2017. november 9-én látta élve utoljára a szemközt lakó szomszédja, akkor, amikor egyik unokája érkezett hozzá látogatóba. A szomszéd elmondása szerint a 35 éves nő a kedvenc unokája volt az idős asszonynak.

A látogatás után az asszony elérhetetlenné vált, a többi családtagja kereste, és a szemközti szomszédot kérték meg, hogy menjen át és nézze meg, mi van vele. Minden alkalommal az unoka beszélt a szomszéddal, és nem engedte beljebb a házba, azt mondta, nagymamája esküvőre ment az egyik közeli településre. A családtagoknak gyanússá vált a dolog, mivel nem tudtak arról, hogy bárkinek lett volna esküvője. Kimentek a házhoz, ahol vérbe fagyva találták meg az idős nőt.

M. Mónika, az unoka is ott volt, először magyarázkodott, végül bevallotta, hogy megölte a nagymamáját. A vád szerint az unoka azért ment aznap Sarkadkeresztúrra, hogy pénzt kérjen nagyanyjától. Az elvált nő jó ideje nem dolgozott, ami nem tetszett az idős asszonynak, ezen vitatkoztak a gyilkosság napján is, de a két nő között további sérelmek is felszínre kerültek.

Sokat látogatta nagyanyját

A fiatal nő sokat tartózkodott a nagymamájánál, iskolás éveiben a vakációkat nála töltötte, sőt házassága idején is sokáig nála éltek. M. Mónika egy idő után úgy érezte, a nő folyamatosan beleszól az életébe, és mivel veszekedésük másnap reggel is folytatódott, úgy döntött, végleg elhallgattatja a szerinte őt évek óta manipuláló és irányító nagyszülőjét.

M. Mónika vallomása szerint a vita közben magához vett egy baltát, és amikor az idős nő hátat fordított, és tovább szidalmazta, kétszer lesújtott a fejére. Az áldozat hörögni kezdett, negyedóra múlva az unoka nem bírta tovább hallgatni a haláltusáját, és még legalább ötször vágta bele a baltát.

A vizsgálatokból kiderült, hogy a balta minden egyes részét alkalmazta a gyilkosságnál: az élét, a fokát és a lapjával is voltak ütések az idős nő testén.



A gyilkosság után nagyanyja ékszereit levette, a holttestet pedig a kukába rejtette. A házban összetakarított, a véres szőnyeget elrejtette, a véres függönyt elégette. Ezután magához vette az idős nő laptopját, és egy üveg lekvárt is elcsomagolt.

Az emberölés minősített esetei

Az, hogy M. Mónika követte el a bűncselekményt nem volt kétséges,

az emberölést minősítő körülményeket azonban mérlegelnie kellett a bíróságnak.

Ezektől függ, hogy emberölésért 15 év vagy a tényleges életfogytiglan lesz-e a maximálisan kiszabható büntetés. Minden bűntény egyedi, ezért a bíráknak összességében kell mérlegelniük a körülményeket.

Az első és a leggyakoribb minősítés, ha a tettes előre kiterveli a gyilkosságot. Ezt akkor állapítja meg a bíró, ha az elkövető bizonyíthatóan eldöntötte, hol és mikor fog ölni, beszerezte az ehhez szükséges eszközöket, alibit gyártott, megtervezte a menekülést, valamint a holttest és a nyomok eltüntetését – ismertette a részleteket Vaskuti András, a Kúria bírája.

A szegedi bíróság szerint M. Mónika nem előre kitervelten követte el a gyilkosságot, nem ő vitte a baltát a helyszínre, és nem azért ment, hogy öljön. Minősített emberölés, ha a tettes nyereségvágyból, és áldozat értéktárgyai miatt öl. M. Mónikára ez sem volt igaz, és ezen a tényen az sem változtatott, hogy levette az ékszereket a már halott nagymamájáról.

Vaskuti András közölte,

nagyobb büntetéssel sújt le a törvény a különös kegyetlenségből elkövetett gyilkosságokra,

bár azt nehéz meghatározni, hogy mi számít kevés vagy sok szenvedésnek. A bírói gyakorlat szerint a fojtás és a lövés jellemzően nem minősül rendkívül kegyetlennek, a sérülések nagy száma azonban a tettes brutalitására utal.

Rendkívül súlyosnak minősül, ha a tettes hivatalos és közfeladatot ellátó személyt bántalmaz. Minősített eset, ha egy tanárt óra közben vagy egy papot mise közben bántalmaznak, de rendkívül súlyos a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek védelmére kelő ember megtámadása is. További minősített emberölés, ha a tettesnek több áldozata van.

Minősítő körülmény, ha a tettes egy embert akar megölni, ám ezért többek életét is veszélyezteti. A törvény szigora sújt le a különös visszaeső gyilkosra, vagyis aki a büntetése letöltését követő három éven belül hasonló bűncselekményt követ el.

Súlyos börtönévekre számíthatnak a gyermekgyilkosok is.

Az orvosszakértők szerint a sarkadkeresztúri nagymama az első ütésektől gyorsan elájult, így nem sokat érezhetett a későbbiekben. A büntetés kiszabásakor azonban nem ezt vették figyelembe. Az ítélőtábla végül egyetlen minősítést talált megalapozottnak, M. Mónikát különös kegyetlenségből elkövetett emberölés és kifosztás miatt mondták ki bűnösnek, jogerősen húsz év fegyházbüntetésre ítélték. Családjából senki sem volt jelen az ítélethirdetéskor.