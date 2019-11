Folytatódik az Iszlám Állam Budapesten elfogott korábbi emírjének a büntetőpere

A tanúvallomások ismertetésével folytatódott ma az Iszlám Állam Magyarországon elfogott emírjének büntetőpere. A vádirat szerint Hasszan Farhud és társai megkínoztak és kivégeztek több mint húsz embert Szíriában. Nőket és egy gyereket is megöltek. A most 27 éves szír férfi illegális bevándorlókkal jött Európába. Görögországban menekült-státuszt kapott, utána szabadon közlekedett Európában, később Magyarországon fogták el. Hasszan Farud továbbra is tagadja, hogy bűnös lenne –hangzott el az M1 híradójában.