Élet-halál harcot vívtak a kutyák – Kutyaviadal-szervezőkön ütöttek rajta a kommandósok

A mohácsi vágóhídon rendezett tiltott kutyaviadalon állítólag 300 ezer forint volt a tét. A küzdelemről megrázó felvétel is készült. Állatvédők szerint Magyarországon még mindig rendszeresek az állatviadalok, csak a résztvevők már sokkal óvatosabbak, mint korábban, zárt körben folynak a véres küzdelmek. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A kutyaviadalokról készült sokkoló felvételek tavaly nyáron készültek. Az akkor zajló kutyaviadalt a Terrorelhárítási Központ csapata szakította meg, a kommandósok letartóztatták a helyszínen tartózkodókat, és megmentették a kutyákat. A három férfit tiltott állatviadal szervezésével és állatkínzással vádolja a Mohácsi Járási Ügyészség.

A vádlottak közvetlenül az elfogásuk után, vélhetően az első sokk hatására beismerő vallomást tettek, az ügyvédjükkel való egyeztetésük után azonban mindent visszavontak, és zavaros,

ellentmondásos magyarázatokkal álltak elő.

A kutyaviadalokat egy mohácsi utca végén rendezték. A külvárosi vágóhídra sok kutyás járt, az emberi fogyasztásra alkalmatlan maradékot árulták itt kutyaeledelként. A vallomások szerint a vágóhídra 2018. július 22-én reggel érkezett meg a másodrendű vádlott amerikai staffordshire terrier kutyájával. Az elsőrendű vádlott, a vágóhíd tulajdonosa egy ugyanolyan fajtájú kutyát állított ki.

A gazdák hangosan biztatták a kutyákat

A kutyákat először megfürdették, hogy a későbbi sérüléseik ne fertőződjenek el, aztán kezdetét vette a küzdelem. A viadalnak közönsége is volt, néhány helyi tenyésztő mellett két spanyol vendég is érkezett a helyszínre. A harc közben a kutyák gazdái hangosan biztatták az életükért küzdő állatokat. A palánkkal körbekerített ringben bíró felügyelte a küzdelmet, feladata az volt, hogy eldöntse, ki a győztes a harc végén, és ha kellett, segített szétválasztani a kutyákat.



Egy korábbi, már visszavont vallomás szerint mindkét gazda 150 ezer forint tétet rakott le, a győztes pedig mindent vitt volna, ha a majdnem félórás küzdelmet nem szakítják félbe a Terrorelhárítási Központ kommandósai.

Az ügyész szerint egyértelmű az ügy, az egyik nézőtől lefoglalt videón ugyanis jól látható, ahogyan az első- és másodrendű vádlott mindvégig

harcra uszítja a két kutyát,

és az állatok a biztatásra teljesen szétmarcangolják egymás testét. A két férfi azonban azt állítja, hogy nem fogadtak és nem szervezték meg előre a viadalt, csak egy hirtelen ötlet volt a kutyaviadal.

A tárgyaláson levetítetté azokat a felvételeket is, amelyek a viadal után hetekkel készültek a gyepmesteri telepen. A két kutya felgyógyult ugyan a sérüléseiből, és úgy tűnik az emberekkel is barátságosan viselkednek, de ha meglátnak egy tárgyat, amely hasonló ahhoz, amellyel kiképezhették őket, abnormális és természetellenes agresszióval reagálnak.

Nem adtak egyértelmű választ a vádlottak

A bíró hiába kérdezte a vádlottakat, hogy miért engedték egymásnak a kutyákat, nem kapott egyértelmű választ. Egyikőjük annyit mondott, nem tudja, miért csinálta, és megbánta, amit tett. Korábban, elfogásuk után elismerték, hogy harcra képezték ki a kutyákat, és rendszeresen részt vettek a küzdelmekben. Egyikük arról is beszélt, hogy volt olyan kutyája, amelyik belepusztult a viadalba.

Nyereségvágyból rendezik a kutyaviadalokat

Ha egy kutyában már egészen kicsi korától az agresszív viselkedést erősítjük meg, ölésre és bántalmazásra neveljük, és ezt dicsérjük meg, akkor ez lesz az irányadó számára, és agresszívan fog viselkedni – mondta el Tornóczky Anita, az Állatvédőrség kuratóriumi tagja.

Arról is beszélt, hogy Magyarországon körülbelül már 10–15 éve nem gyakoriak a kutyaviadalok, de Ózd, Budapest és a szerb határ közelében még mindig harcoltatják a kutyákat. Tornóczky Anita szerint az ilyen embereket főleg a nyereségvágy vezérli, illetve, vannak olyan szubkultúrák, ahol ez „divatos” dolognak számít.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)

A bírót is felkavarták a látottak

A bíróság ítélete szerint az első- és harmadrendű vádlott egy év nyolc hónap, a másodrendű vádlott pedig egy év hat hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. A bíró azzal indokolta az ítéletet, hogy

a magyar törvények szerint az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények,

és tiszteletben tartásuk, jó közérzetük minden ember erkölcsi kötelessége.

A bíróságon készült felvételek szerint úgy tűnik, a bírót is felkavarta az eset, mert indulatosan kérte számon a vádlottaktól, hogyan bántak a kutyáikkal. Azt is elmondta, a bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy előre készültek a viadalra, és a kutyáikat is kiképezték erre.

A kutyák jelenleg is a pécsi gyepmesteri telepen vannak, azt egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsuk, de a bíró kezdeményezte, hogy ne kerüljenek vissza a gazdáikhoz. A bíróság döntése nem jogerős, a vádlottak és védőik enyhítésért és felmentésért, az ügyész pedig súlyosbításért fellebbezett.