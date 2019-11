Filmbeli izgalmakra vágyva rabolt ki egy pizzafutárt két fiatal

Ha két évvel korábban rabolnak, talán megúszhatták volna a börtönt, de nagykorúként három és fél év a büntetése annak a két fiatalnak, aki filmbeli izgalmakra vágyva rabolt ki egy pizzafutárt. Gyerekes indítékuk, nevetséges lebukásuk és az áldozat megbocsátása sem indokolta, hogy felfüggesszék a büntetésüket. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az ügy érintettje két húszéves fiatalember, akiket egy közös filmnézés motivált arra, hogy kiraboljanak egy pizzafutárt. A pénzre és a zsákmányra egyik fiú sem szorult rá, csak az izgalmat keresték.

A két tapolcai fiatal gondosan eltervezett mindent.

Pizzát rendeltek egy korábban talált telefonról, és a Sümeg határában lévő, néptelen környéken álló buszmegálló címét adták meg a futárnak. A fiatalemberek tőlük telhetően felkészültek az akcióra. Kezdő bűnözőként autóra, amivel elmenekülhettek volna, nem futotta, így leragasztották a rendszámot a sajátjukon. Egyikük maszkot húzott, a másik sálat kötött az arca elé. Kesztyűt húztak, a cipőjükre valamilyen furcsa ötlettől vezérelve, kötött zoknit.

Amikor megérkezett a pizzafutár, kiszállt a kocsijából, pénztárcáját a dobozok tetejére tette, és épp azt nézte a szállítólevélen, hogy jó helyen van-e, amikor a fiatalok rárontottak. A futár a dobozokkal együtt a földre került, bár inkább az ijedtségtől, mint az ütésektől. A támadók azonban azt hitték, ártalmatlanná tették, így egyikük a szétszóródott pénzt kezdte összeszedni, a másik pedig a futár slusszkulcsát vette ki az autójából, hogy ne tudjon utánuk menni.

Gyorsan elfogták őket a rendőrök

A két támadó mindenre gondolt, csak arra nem, hogy a futárnál is van mobiltelefon. A kirabolt férfi, amint támadói békén hagyták, felpattant, és futás közben hívta a 112-es segélyhívószámot. Az egyik fiú próbálta ugyan megállítani, de a futár hasba rúgta, és inkább menekülőre fogta. A rendőrök alig húsz perccel később elfogták a két rablót.



A fiatalok ügyvédje szerint nem számítanak bűnözőnek a szó klasszikus értelmében. Azt mondta, két, jó családban nevelkedett, jó szakmával rendelkező fiatalemberről van szó, akik csináltak egy butaságot.

Vaskuti András, a Kúria bírája pedig arról beszélt, hogy amíg a tettes fiatalkorú, a bíróságnak széles a mozgástere, hiszen

elsősorban a nevelés a cél, nem a büntetés.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)

Egy rablásért akár próbaidőre is bocsátható, de kiszabható például a harmincnapos szabadságvesztés is. Ha a vádlott azonban betölti a tizennyolcadik életévét, radikálisan megváltozik a helyzet. Fiatal felnőttnek számít, és a felnőttekre vonatkozó büntetési tételek lesznek az irányadók. Egy rablásért az alsó határ minimum két év börtönbüntetés.

A felelősségérzet húszéves kor után alakul ki

Szakértők szerint a probléma az, hogy senki sem válik azonnal érett gondolkodású felnőtté. Az emberi agy 24–25 éves korra fejlődik ki teljesen, és pont a felelősségérzet az, ami csak 20 éves kor után alakul ki teljesen. Az ENSZ ezért alkotta meg 1985-ben a fiatal felnőtt fogalmát a 18–21 éves korosztályra. A nemzetközi normák szerint a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok kiterjeszthetők lehetnének a 21 évesekre is.

Magyarország azonban nem alkalmazza ezt a nemzetközi normát.

Hazánkban a fiatal felnőtt kor a bírói gyakorlat szerint mindössze enyhítő körülményt jelent. Vagyis egy 18 éves rabló is felnőtteknek járó büntetést kap, csak kevesebbet, mint mondjuk egy 30 éves.

A Veszprémi Törvényszéknek így nem volt törvényes lehetősége felfüggeszteni a fiatalok büntetését, azt még súlyosították is. A jogerős büntetés fél évvel hosszabb, mint amit első fokon kiszabott a bíróság. A büntetés még így is enyhének mondható, és a fiatalok akár tíz évet is kaphattak volna, mert a pizzafutár pénztárcájában annak személyes iratai is benne voltak. Ezzel a rablás mellett egyben elkövették az okirattal való visszaélés bűntettét is.

A két fiatal bűnösnek vallotta magát

Első fokon azért kaptak három évet, mert bűnösnek vallották magukat az előkészítő ülésen. A tavaly óta érvényben lévő büntetőeljárási törvény szerint ha a vádlott bűnösnek vallja magát az előkészítő ülésen, tárgyalás nélkül is el lehet ítélni, cserébe nem kaphat súlyosabb ítéletet, mint amit az ügyész felajánlott.

Esetükben az ügyészi ajánlat három és fél év volt. Az elsőfokú ítélet még ennél is kevesebb, három év volt. A másodfokú bíróság szerint azonban még a három és fél év is enyhe büntetésnek számít. Nem hirtelen ötlettől vezérelve akarták kirabolni a pizzafutárt, hanem gondosan megtervezték. A bíróság ítélete szerint ez nem egy fiatalos tett volt, hanem súlyos bűncselekmény, ezért a legsúlyosabb büntetést kell kiszabni.