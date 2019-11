Az új büntetőeljárási törvény egyik ritkán alkalmazott szakasza szerint az ügyészséggel egyezkedve úszott meg több gátlástalan csalást egy zalai férfi. Mindent bevallott, a bűntársait is megnevezte, és visszafizette a kicsalt milliókat. Felfüggesztett büntetést kapott, pedig a férfi és bűntársai több mint 16 milliót csaltak ki három áldozattól álminisztert, álhivatalnokot és álbehajtót játszva. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A csalók egyik áldozata egy német volt rendőr, aki már évek óta Zala megyében élt feleségével. Németországban korábban gyakran járta a vidéket fémdetektorával, régi pénzeket gyűjtött, de volt, hogy órát, láncot, medált emelt ki a földből. Magyarországon ez a tevékenység tilos. Ezt használta ki a Zala megyei cigány vajdaként ismert férfi, aki társaival együtt meglátta az üzleti lehetőséget a volt rendőr hobbijában.

A zalai férfi minisztériumi szóvivőnek adta ki magát,

és már az első beszélgetésen alaposan kikérdezte a német nyugdíjast. Gyorsan kiderült, hogy mi a hobbija, és arra panaszkodott, hogy ezt nem lehet Magyarországon folytatni. A zalai férfi előadta, hogy kiváló kapcsolatai vannak, és a befolyásos ismerősei hivatalos hobbirégész-engedélyt is el tudnak intézni.

Hamarosan egy előkelő szállodába hívta a német férfit, ahol egy „miniszterrel” hozta össze. Legalábbis az áldozatnak így mutatták be. A volt rendőr és a párja aztán Budapesten, a Kossuth téren találkozott a csalókkal. Akármerre néztek, komoly hivatali épületeket láttak, a csalók ugyanis több kapura minisztérium feliratot tettek ki.

Folytatódott a színjáték

A valóságosnak tűnő díszletek közt folytatódott a színjáték. A minisztert játszó statiszta hatalmát fitogtatva intézkedett a kedvükért. A német férfinak „csak akkor és csak neked” alapon hatmillió forintnak megfelelő euróért kínálták a hamis engedélyt.



A „csak neked” szófordulat tipikus beetetési módszer a csalók körében – fogalmazott Komóczi Mihály igazságügyi pszichológus. Elmondta, az énközpontú és nárcisztikus hajlamainkra játszik rá a szlogen, amellyel elhisszük, hogy ügyesebbek és okosabbak vagyunk mindenkinél, és jókor vagyunk jó helyen. Megjegyezte, a csalók nagy manipulátorok, akik jól feltérképezik az áldozatuk vágyait, és azt ígérik, teljesítik azokat.

Ennyi pénzért a volt rendőr régészeti iskolát is végezhetett volna,

amihez tankönyvet, sőt, német nyelvű tolmácsot is biztosítottak volna neki. A tandíjat egy belvárosi épületben fizette be. A szemfényvesztés ezúttal is tökéletes volt: a hivatalosnak tűnő papírok, a pecsét és az elegánsan megjelenő üzletkötő elvakította az áldozatot. A megvezetett pár azt sem találta gyanúsnak, hogy a „miniszter” készíti el az okmányokhoz szükséges igazolványképeket.

A volt rendőr elégedetten fizetett. Később azonban az álszóvivő és az álminiszter fenyegetni kezdte, hogy nagy baj lesz, ha nem fizet újabb milliókat. A férfi Németországba menekült, aztán feljelentést tett a rendőrségen.

Másokat is átvertek

Kállai Csaba, a cigány vajdaként ismert férfi volt az egyik főnök a bandában. Kállait és egyik társát korábban már kétszer is elítélték sikkasztásért. Az egyik ítélet szerint három alvajdát vert át a két férfi. Kállaiék keresték meg őket, hogy vállalják el a vajdaságot. Mindent megígértek nekik, minisztériumi, hivatali kapcsolatokat, támogatásokról beszéltek, és, hogy munkát kapnak még az állástalan romák is. A három áldozat összesen 16 millió forintot fizetett a ceremóniára, ami ennek a tizedébe sem került.

Ez jogilag sikkasztásnak minősült. Kállai Csaba akkor megúszta a börtönt, aztán később elkövetett egy garázdaságot is, amiért szintén csak felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ahogy letelt a próbaideje, három hónapra rá ismét akcióba lendült az önjelölt fővajda. A hobbirégészen kívül

két másik áldozattól is kicsalt 5-5 millió forintot.

Kállai Csaba valahonnan megtudta, hogy egy ceglédi orvosnak több millióval tartoznak az adósai. Megkereste a doktort, és előadta, hogy van egy behajtó cége, ami majd megoldja a problémát. Egy férfi és női társa ezek után eljátszották, hogy ők az egyik adós rokonai, és azt ígérték az orvosnak, hogy havonta törleszteni fognak. Kállai Csaba ez után jelentkezett a sikerdíjáért, a doktor átadott neki ötmillió forintot.

A csalók ugyanennyiért vertek át egy másik férfit is, akit komoly lovas terápiás pályázatokkal és sokmilliós üzletekkel hitegettek. Abból sem lett semmi, de a férfi legalább visszakapta a pénzét, ahogy a német hobbirégész is.

Megegyezett az ügyészséggel

Mindkettőjüknek a zalai vajda fizetett, az alku alapján már nem vádlott, mert megegyezett az ügyészséggel. Az új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi az alkukat.

A bírósági eljárás előtt a csaló ügyvédje megkereste az ügyészséget, hogy ügyfele hajlandó beismerni mindent, sőt, a társai ellen is kész vallani. Cserébe megúszta felfüggesztettel, nem kerül börtönbe a csalásokért, zsarolási kísérletért, amiért akár nyolc évre is elítélhették volna. Az egyetlen továbbra is tagadó vádlott ellen sem kér az ügyész börtönbüntetést. A vádindítvány ellene nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetés.