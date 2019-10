Depressziója és alkoholizmusa majdnem barátja halálába került

A bíró szerint ölni akart és nem rajta múlt, hogy az áldozata túlélte. Hét év fegyházra ítélték azt a vadászt, aki részegen lőtte hasba gyermekkori barátját, mert nem akart beszélgetni vele. A férfi még az áldozat életéért küzdő mentősöket is fegyverrel fenyegette. A Kékfény riportja.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

T. Zoltánról minden hozzátartozója és ismerőse tudta, hogy alkoholista és lelki beteg. A hivatásos vadász lelkes fegyvergyűjtő is volt, még gránátvetőt is találtak a lakásán Paks mellett. A férfi hivatását tekintve korábban remek kőműves volt. A 90-es évektől Németországban és Ausztriában vállalt munkát, és szép vagyont gyűjtött össze. Nyolc éve azonban lebénult a jobb keze, és munkaképtelenné vált. Védője szerint ekkor kezdődtek a problémák.

Súlyos törést okozott sérülése

Ez a sérülés súlyos törést okozott az életében, nemcsak a munkavégzést akadályozta, de kihatott a párkapcsolatára is, e miatt pszichiáterhez kellett fordulnia. T. Zoltán egyik vallomásában maga is beszélt a betegségéről. Elmondta, hogy a doktor által felírt gyógyszereket sem váltotta ki, és nem ment vissza az orvoshoz sem. T. Zoltánnál a depresszió tüneteit állapították meg, amelyben nagyjából 700 ezren szenvednek Magyarországon.

Döntő többségük nem kezelteti magát,

sokan inkább alkoholba fojtják bánatukat. T. Zoltán is ezt tette. Egyre többet ivott, ezért egyre jobban lecsúszott, pár év alatt mentálisan is leépült, és a barátai is eltávolodtak tőle.

Tavaly nyáron a férfi szomszédjában építkezés kezdődött. T. Zoltán örült a hírnek, hiszen megtudta, hogy gyermekkori barátja költözik mellé. Többször is átment hozzájuk beszélgetni és segíteni, amivel eleinte nem is volt gond, de aztán egyre többször itta magát részegre, és sokszor nem tudta, hol a határ. Feltartotta a régi barátokat, folyamatosan zavarta őket a munkában.

Kötekedni kezdett barátjával

Először kedves szóval próbálták elzavarni az ingatlan területéről, de mivel ez sikertelennek bizonyult, kicsit határozottabb szavakkal próbálkoztak. T. Zoltánt azonban így sem tudták elzavarni, sőt egy idő után kötekedni kezdett az építkezésen. T. Zoltán ezután ágyékon vágta legjobb barátját, aki leesett a létráról, majd felállt és viszonozta az ütést. A részeg férfi ezek után már távozott, dühösen rohant haza, mérgében az egyik fegyveréért nyúlt.



T. Zoltán egy célzott lövést adott le a térdelő támaszban lévő sértettre, akit a mellkasának jobb oldalán, a 4. és 5. borda között talált el a lövedék. A golyó megsértette a sértett jobb felső tüdőlebenyét, behatolt a májába, aztán a sértett testüregében szétrobbant két részre. Az áldozat két liter vért vesztett, mentőhelikopter szállította el. A kórházban csak három órás műtéttel tudták megmenteni az életét.

Magyarországon mindenki kaphat vadászengedélyt, ha megfelel az alapvető feltételeknek: tehát nagykorú, büntetlen előéletű, leteszi a megfelelő vizsgákat, és átmegy az orvosi, valamint a pszichológiai teszteken. A törvény szerint a rendőrség ugyan szúrópróbaszerűen ellenőrzi a fegyvertulajdonosokat, ám jobbára csak azt nézik, hogy például zárt szekrényben tartja-e a puskáit. Vagyis

a fegyvertartást vizsgálják, magát a tulajdonost nem.

2010 óta ugyanakkor csak az kaphat fegyvertartási engedélyt, aki átmegy a pszichológiai teszteken. T. Zoltán viszont hat évvel korábban vizsgázott le, így őt nem tesztelték. A vadászengedélyt időről időre meg is kell hosszabbítani, és ilyenkor orvosi alkalmasságon is át kell esni, pszichológiain viszont már nem.

T. Zoltán 2014-ben újította meg sikerrel az engedélyét, pedig a háziorvosa ekkor már biztosan tudta, hogy mentális problémái vannak, hiszen nem sokkal korábban ő maga küldte el pszichiáterhez. A férfi azok után is megtarthatta a vadászigazolványát, hogy kétszer is ittas vezetésen kapták. Kocsit nem vezethetett, de fegyvereket tarthatott.

Azt állította, nem akarta megölni barátját

Az ügyész kilenc év börtönt kért a vádlottra az előkészítő ülésen, feltéve, hogy beismer mindent. T. Zoltán nem fogadta el az ajánlatot, és azt állította, nem akarta megölni barátját. Azt vallotta, csak rá akart ijeszteni az áldozatra, és ő maga lepődött meg a legjobban, hogy eltalálta. Az utolsó szó jogán pedig azzal védekezett, hogy csak kitisztult állapotban jött rá, mit tett.

A bíró szerint viszont T. Zoltán bűnös emberölés kísérletében és lőfegyverrel való visszaélésben. Megállapították, hogy az ügy egy jogilag befejezett emberölési kísérlet, vagyis

a férfi mindent megtett azért, hogy az áldozat meghaljon,

és nem rajta múlt, hogy végül életben maradt a barátja. Segítség helyett elrejtette a puskáját, egy riasztó fegyvert vett a kezébe, és fenyegetően lépett fel még a mentősök irányába is.

A bíróság ezért hét év szabadságvesztésre, és hét év közügyektől való eltiltásra ítélte. A bíró szerint önhibájából részegedett le a vádlott, és ez súlyosító körülmény, ahogy az italozó életmódja, valamint az is, hogy maradandó testi és lelki sérülést okozott. Enyhíti a büntetését a beismerése és a depressziója, de leginkább az, hogy közel egymilliós bánatpénzt fizetett az áldozatnak.