Egymás szomszédságában termesztett kannabiszt egy testvérpár Nógrádban

Jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt emelt vádat két Nógrád megyei férfi ellen a Balassagyarmati Járási Ügyészség, a testvérek egymás szomszédságában termesztettek kannabiszt – közölte az MTI-vel a megyei főügyész pénteken.

Bóna Gyula ismertette: a 42 és a 33 éves férfi két szomszédos házban él egy Nógrád megyei településen. A rendőrség tavaly június 26-án tartott házkutatást náluk, melynek során kiderült, hogy a testvérek házaik kertjében, illetve az erre kialakított fóliasátor alatt kendert termesztettek.

Az idősebb férfinál 28, míg testvérénél 40 kannabisz hajtásdarabot, továbbá egy hűtőszekrényből 36 rózsaszín, bagoly alakú tablettát, fehér porral szennyezett kiskanalat és simítózáras tasakokat foglaltak le. Ezen kívül mindkettőjüknél találtak a kannabisz termesztéséhez, gondozásához és szárításához szükséges eszközöket, lámpákat, hőmérőket, szén-dioxid termelő zsákokat, valamint már kiszárított növényrészeket is.

A lefoglalt, a köznyelvben ecstasyként ismert MDMA-t tartalmazó tabletták, valamint a kannabisz (marihuána) is kábítószernek minősül – mondta a főügyész, hozzátéve, a vádlottak a saját termésből kipróbálásra ismerőseik is adtak cigarettába tekert kannabiszt, és abból maguk is fogyasztottak.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, a közügyek gyakorlásától való eltiltásukat, valamint az 1 millió 673 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezésüket indítványozta vádiratában.

