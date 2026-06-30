Figyelmeztetést adott ki a NAV: éjfélkor két fontos határidő is lejár

Aki elmulasztotta megfizetni a gépjárműadót, még kérheti június 30-ig az automatikus, öt havi pótlékmentes részletfizetést, a határidő jogvesztő, vagyis még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. Június 30-a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-nek küldött közleményében.

Ismertették, hogy a gépjárműadó öthavi pótlékmentes részletfizetése pár perc alatt igényelhető, legegyszerűbben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mobilalkalmazásában, a NAV-Mobilban. Eddig már 32 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.

A hivatal mobilappjában benyújtott kérelmeket automatikusan – emberi beavatkozás nélkül – bírálja el a NAV, így az alkalmazásban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A NAV-Mobil – push üzenetben – figyelmeztet a részletfizetés előtti napon, hogy másnap esedékes a fizetés, amit legkönnyebben szintén az adóhivatal applikációjában lehet rendezni.

A részletfizetést magánszemélyek vehetik igénybe, a likviditási problémával küzdő gazdálkodók fizetési könnyítést kérhetnek.

Hozzátették, bár az automatikus, pótlékmentes részletfizetési kérelmet a legegyszerűbb a NAV-Mobilban igényelni, de be lehet nyújtani elektronikusan vagy papíralapon is.

Ha valaki nem találja a gépjárműadó fizetendő összegét tartalmazó adóhivatali határozatát, használja a NAV gépjárműadó-kalkulátorát, amellyel kiszámolható a pontos összeg a teljesítmény és a gyártási év alapján

– tanácsolták a közleményben.

A gépjárműadó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ilyenkor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot – írták a közleményben.

Szintén június 30-ig kell bevallaniuk, és megfizetniük az érintett normál üzleti éves multinacionális, vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoportok magyarországi tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A 24GLBADO-űrlap kizárólag elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adható be. Az a cég, amely elmulasztja a határidőt, akár 10 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat – tájékoztatott a NAV.

Kiemelt kép: Cégtábla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi irányításának helyet adó épületen a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában (Fotó: MTVA/Róka László)